Фестиваль оркестра народных инструментов "Апхиарца" прошел в Сухуме

В фестивале приняли участие мастер-изготовитель адыгских народных инструментов, заслуженный художник Адыгеи Замудин Гучев и руководитель театра адыго-абхазской музыки и танца из Кабардино-Балкарии "Bzabza" Зубер Еуаз.

СУХУМ, 2 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. VIII Республиканский фестиваль оркестра народных инструментов "Апхиарца" прошел в Абхазской Государственной филармонии имени Раждена Гумба 1 марта.

Впервые фестиваль "Апхиарца" был проведен в формате конкурса, в котором приняли участие оркестры народных инструментов из разных регионов Абхазии и гости из Адыгеи и Кабардино-Балкарии. Перед тем, как зрители узнали, кто стал победителем в различных номинациях, выступили коллективы, показав свое мастерство в игре на национальных инструментах. После всех выступлений директор Республиканского центра народного творчества, заслуженный работник культуры Абхазии Нури Кварчия поблагодарил участников фестиваля и подвел итоги конкурса.

Видео смотрите здесь>>

© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль оркестра народных инструментов "Апхиарца"

"Конкурс был разделен на номинации, соревновались оркестры, была номинация "Апхиарца", "Ачамгур", "Ачарпын". С помощью жюри мы подвели итоги выступлений музыкантов", — сказал Кварчия.

Так, в номинации "Апхиарца" диплома первой степени удостоились Химца Хинтба и Борис Кутелия. Среди игроков на национальном инструменте ачарпын, лучшей была признана студентка Государственного училища культуры София Кесекова. Диплом первой степени за лучшее исполнение на ачангуре получил музыкант из Гагры Абзагу Цвижба. А вот среди дуэтов играющих на ачангуре лучшими стали Ираклий Джумутия и Михаил Гергедава из города Гал.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль оркестра народных инструментов "Апхиарца"

"Сегодня у нас в гостях творческие коллективы из Кабардино-Балкарии, а также из Адыгеи, они вчера провели для студентов Сухумского Государственного училища культуры мастер-класс. Лауреат первой степени получает Дамир Гуаков, игрок на национальном инструменте шичепшин, а также лауреата первой степени удостоился мастер-изготовитель адыгских народных инструментов, заслуженный художник Адыгеи Замудин Гучев", — сказал Нури Кварчия.

В соревнованиях молодежных оркестров диплом первой степени вручили оркестру народных инструментов из села Лдзаа "Апхиарца" и оркестру созданному в Государственном училище культуры "Агәыӷра" (Надежда ред.).

Государственный оркестр народных инструментов имени композитора Отара Хунцария также и Государственный вокально-инструментальный ансамбль "Гунда", ансамбль "Адаул", также были удостоены диплома первой степени фестиваля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль оркестра народных инструментов "Апхиарца"

Лауреатом первой степени фестиваля стал творческий коллектив из Кабардино-Балкарии "Bzabza".

"Спасибо вам большое, что мы приезжаем в Абхазию с этим коллективом, я очень рад видеть столько замечательных людей, которые играют на стольких народных инструментах", — сказал руководитель ансамбля "Bzabza" Зубер Еуаз.

Фестиваль "Апхиарца" посвящен памяти заслуженного деятеля культуры Абхазии Ивана Кортуа, композитора, создателя знаменитого ансамбля долгожителей "Нартаа". Сейчас имя Кортуа носит Республиканский центр народного творчества Абхазии.