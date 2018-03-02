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Народная мелодия: кадры фестиваля "Апхиарца" в Сухуме

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© Sputnik Томас Тхайцук, Бадрак Авидзба

В фестивале приняли участие мастер-изготовитель адыгских народных инструментов, заслуженный художник Адыгеи Замудин Гучев и руководитель театра адыго-абхазской музыки и танца из Кабардино-Балкарии "Bzabza" Зубер Еуаз.

VIII Республиканский фестиваль оркестра народных инструментов "Апхиарца" прошел в Абхазской Государственной филармонии имени Раждена Гумба 1 марта.

Впервые фестиваль "Апхиарца" был проведен в формате конкурса в котором приняли участие оркестры народных инструментов из разных регионов Абхазии и гости из Адыгеи и Кабардино-Балкарии. Перед тем, как зрители узнали, кто стал победителем в различных номинациях, выступили коллективы показав свое мастерство в игре на национальных инструментах.

Фестиваль "Апхиарца" посвящен памяти заслуженного деятеля культуры Абхазии Ивана Кортуа, композитора, создателя знаменитого ансамбля долгожителей "Нартаа". Сейчас имя Кортуа носит Республиканский центр народного творчества Абхазии.

О том, как прошел конкурс, читайте в материале Бадрака Авидзба>>




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