Народная мелодия: кадры фестиваля "Апхиарца" в Сухуме

VIII Республиканский фестиваль оркестра народных инструментов "Апхиарца" прошел в Абхазской Государственной филармонии имени Раждена Гумба 1 марта.

Впервые фестиваль "Апхиарца" был проведен в формате конкурса в котором приняли участие оркестры народных инструментов из разных регионов Абхазии и гости из Адыгеи и Кабардино-Балкарии. Перед тем, как зрители узнали, кто стал победителем в различных номинациях, выступили коллективы показав свое мастерство в игре на национальных инструментах.

Фестиваль "Апхиарца" посвящен памяти заслуженного деятеля культуры Абхазии Ивана Кортуа, композитора, создателя знаменитого ансамбля долгожителей "Нартаа". Сейчас имя Кортуа носит Республиканский центр народного творчества Абхазии.

О том, как прошел конкурс, читайте в материале Бадрака Авидзба>>