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Эмилия Терзян-Хагба завоевала Гран-при на международном инструментально-вокальном конкурсе «Восходящие звезды» в Риге

Скрипачка из Абхазии завоевала Гран-при на конкурсе в Латвии

© Фото: предоставлено: Эмилией Терзян
Культура
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В рамках "Дней Казиника" с 26 февраля по 4 марта в Риге прошел конкурс инструменталистов и вокалистов в возрасте от 8 и до 30 лет "Восходящие звезды-2018".

СУХУМ, 4 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Двенадцатилетняя скрипачка из Абхазии Эмилия Терзян-Хагба завоевала Гран-при на международном инструментально-вокальном конкурсе "Восходящие звезды" в Риге, об этом рассказал корреспонденту Sputnik Заслуженный артист Абхазии, отец Эмилии Давид Терзян.

"Обойти все политические барьеры Эмилии помог тот факт, что она родилась в Мексике. Несмотря на все преграды, мы все же смогли приехать в Ригу и победить. Участников было очень много из Англии, Латвии, Германии, России и других стран", — поделился Терзян.

Эмилия Терзян-Хагба завоевала Гран-при на международном инструментально-вокальном конкурсе «Восходящие звезды» в Риге
© Фото: предоставлено: Эмилией Терзян
Эмилия Терзян-Хагба завоевала Гран-при на международном инструментально-вокальном конкурсе «Восходящие звезды» в Риге

Он добавил, что Эмилия выступила на конкурсе с двумя произведениями – "Каватина" немецко-швейцарского композитора Йозефа Рафа и "Непрерывное движение" композитора из Германии Фердинанда Риса.

Эмилия Терзян-Хагба завоевала Гран-при на международном инструментально-вокальном конкурсе «Восходящие звезды» в Риге
© Фото: предоставлено: Эмилией Терзян
Эмилия Терзян-Хагба завоевала Гран-при на международном инструментально-вокальном конкурсе «Восходящие звезды» в Риге

"То, что Эмилия выиграла Гран-при, я узнал от Михаила Казиника  — председатель жюри, который поделился этой радостной новостью еще до официального оглашения результатов. Он признался, что во время очень эмоционального выступления Эмилии у него на глазах навернулись слезы. Он вспомнил свой недавний визит в Абхазию и ее героический народ", — рассказал Давид Терзян.

Цели конкурса заключаются в выявлении и поддержке ярких, одаренных детей и молодежи, занимающихся классическими направлениями вокала и инструментального исполнения.




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