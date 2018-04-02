Сухумский международный кинофестиваль открылся в столице

В конкурсной программе фестиваля участвуют 32 короткометражных фильма с хронометражем от 10 до 30 минут.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik, Амра Амичба. Церемония открытия первого Сухумского международного фестиваля прошла в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера в понедельник 2 апреля.

По красной ковровой дорожке, устланной перед РУСДРАМом, прошли участники фестиваля и приглашенные гости.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие международного кинофестиваля

В конкурсной программе фестиваля участвуют 32 короткометражных фильма с хронометражем от 10 до 30 минут. Среди режиссеров, представивших свои работы на фестиваль, Ира Волкова.

"В Москве приняли участие в отборе, и нашу картину выбрали на Сухумский фестиваль, чему мы очень рады", — сказала Волкова.

Участников фестиваля и гостей церемонии открытия организаторы решили удивить абхазским колоритом. В программу церемонии были вплетены абхазские танцы, игра на барабане, номера с кинжалами и ножами. И, конечно, не обошлось без персонажа Чарли Чаплина на сцене.

Присутствовавшим продемонстрировали видеоролик об истории абхазского кино. А режиссеры Ада Квирая и Вячеслав Аблотия рассказали о мифе советских времен, когда Сталин и Нестор Лакоба собирались сделать из Абхазии "советский Голливуд".

"В Абхазии натура такая. Здесь и море, и горы, и снег, и солнце – контраст природы позволяет снимать все, что угодно, не прерывая работу съемочной экспедиции. Очень удобное место", — сказал Аблотия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие международного кинофестиваля

Организатор фестиваля, председатель Госкомитета по молодежной политике Теймураз Квеквескири заметил, что на участие подали три с половиной тысячи заявок. Из них на фестиваль отобрали 32 кинокартины.

С приветственным словом к участникам фестиваля обратился президент Абхазии Рауль Хаджимба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гости первого Сухумского кинофестиваля познакомились со столицей

"Мероприятие такого уровня впервые проводится в Абхазии. Настоящий праздник для жителей республики и гостей, которые прибыли к нам принять участие в фестивале. Уверен, что участники фестиваля продемонстрируют свои яркие таланты, которые дадут возможность определить, кто лучший, а кто еще должен поработать над собой. Уверен, все участники уедут с теплыми воспоминаниями об Абхазии. В добрый путь", — пожелал глава государства.

Ведущие церемонии открытия бывший квн-щик Дамей Чамба и телеведущая Наала Кове представили членов жюри фестиваля.

Оценивать новые киноленты будут Народный артист Абхазии, кинорежиссер, сценарист Вячеслав Аблотия, режиссер и сценарист Владимир Фенченко, Заслуженный артист России, режиссер театра и кино Сергей Пускепалис, кинорежиссер, сценарист и композитор Михаил Местецкий и продюсер и актриса Елена Гликман. Председатель жюри – кинорежиссер, сценарист и продюсер Анна Меликян.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие международного кинофестиваля

В конкурсной программе фестиваля участвуют 32 короткометражных фильма молодых режиссеров из Западной Европы, России, СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана, Венгрии.

Информационную поддержку первому Сухумскому международному кинофестивалю оказывает информационное агентство и радио Sputnik Абхазия.