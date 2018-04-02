01:24 03 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Открытие международного кинофестиваля

Сухумский международный кинофестиваль открылся в столице

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Сухумский международный кинофестиваль (12)
2969131

В конкурсной программе фестиваля участвуют 32 короткометражных фильма с хронометражем от 10 до 30 минут.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik, Амра Амичба. Церемония открытия первого Сухумского международного фестиваля прошла в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера в понедельник 2 апреля.

По красной ковровой дорожке, устланной перед РУСДРАМом, прошли участники фестиваля и приглашенные гости.

Открытие международного кинофестиваля
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие международного кинофестиваля

В конкурсной программе фестиваля участвуют 32 короткометражных фильма с хронометражем от 10 до 30 минут. Среди режиссеров, представивших свои работы на фестиваль, Ира Волкова.

"В Москве приняли участие в отборе, и нашу картину выбрали на Сухумский фестиваль, чему мы очень рады", — сказала  Волкова.

Участников фестиваля и гостей церемонии открытия организаторы решили удивить абхазским колоритом. В программу церемонии были вплетены абхазские танцы, игра на барабане, номера с кинжалами и ножами. И, конечно, не обошлось без персонажа Чарли Чаплина на сцене. 

Присутствовавшим продемонстрировали видеоролик об истории абхазского кино. А режиссеры Ада Квирая и Вячеслав Аблотия рассказали о мифе советских времен, когда Сталин и Нестор Лакоба собирались сделать из Абхазии "советский Голливуд".

"В Абхазии натура такая. Здесь и море, и горы, и снег, и солнце – контраст природы позволяет снимать все, что угодно, не прерывая работу съемочной экспедиции. Очень удобное место", — сказал Аблотия.

Открытие международного кинофестиваля
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие международного кинофестиваля

Организатор фестиваля, председатель Госкомитета по молодежной политике Теймураз Квеквескири заметил, что на участие подали три с половиной тысячи заявок. Из них на фестиваль отобрали 32 кинокартины. 

С приветственным словом к участникам фестиваля обратился президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Экскурсия для участников кинофестиваля по набережной Сухума
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гости первого Сухумского кинофестиваля познакомились со столицей

"Мероприятие такого уровня впервые проводится в Абхазии. Настоящий праздник для жителей республики и гостей, которые прибыли к нам принять участие в фестивале. Уверен, что участники фестиваля продемонстрируют свои яркие таланты,  которые дадут возможность определить, кто лучший, а кто еще должен поработать над собой. Уверен, все участники уедут с теплыми воспоминаниями об Абхазии. В добрый путь", — пожелал глава государства. 

Ведущие церемонии открытия бывший квн-щик Дамей Чамба и телеведущая Наала Кове представили членов жюри фестиваля.

Оценивать новые киноленты будут Народный артист Абхазии, кинорежиссер, сценарист Вячеслав Аблотия, режиссер и сценарист Владимир Фенченко, Заслуженный артист России, режиссер театра и кино Сергей Пускепалис, кинорежиссер, сценарист и композитор Михаил Местецкий и продюсер и актриса Елена Гликман. Председатель жюри – кинорежиссер, сценарист и продюсер Анна Меликян.

Открытие международного кинофестиваля
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие международного кинофестиваля

В конкурсной программе фестиваля участвуют 32 короткометражных фильма молодых режиссеров из Западной Европы, России, СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана, Венгрии.

Информационную поддержку первому Сухумскому международному кинофестивалю оказывает информационное агентство и радио Sputnik Абхазия.

Темы:
Сухумский международный кинофестиваль (12)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Российские полярники Владимир Кошелев и Виктор Бунин
    С юга на север

    Как водружали флаг Южной Осетии на Северном полюсе, рассказали участники полярной экспедиции.

  • Выставка Caspian Oil & Gas, фото из архива
    Дни нефтяника

    Компании более чем из 15 стран примут участие в 25-й Международной выставке Caspian Oil & Gas, где представят самые современные технологии нефтедобычи.

  • Рыбалка
    Китайская ловушка

    Почему использование китайских раколовок привело к сокращению числа раков в озере Сиван, и что необходимо предпринять для их сохранения?

  • Тамара Калеева
    Форбс-мажор

    Президент международного фонда защиты свободы слова назвала обыски в редакциях Ratel.kz и Forbes Kazakhstan нарушением Конституции Казахстана.

  • Автомобили на проспекте Чуй в Бишкеке. Архивное фото
    Транспортный коллапс

    Забастовка водителей маршруток, требующих повысить тариф на проезд, парализовала Бишкек. Какие меры предпринимает мэрия?

  • Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь Петришенко, архивное фото
    Экономический барометр

    Посол России в Беларуси рассказал о состоянии товарооборота между союзными государствами и призвал объединиться для выхода на внешние рынки.

  • Елена Бачинская
    Защита слова

    Латвийский юрист рассказала, что возможности отстаивать образование на русском языке в Латвии есть, но этому мешает страх репрессий.

  • Вход в Министерство иностранных дел Литвы
    С консульским визитом

    Посольство Литвы в России организует консульскую миссию с 22 по 24 мая в Красноярске, где дипломаты примут граждан балтийской республики.

  • Европейский парламент
    К нам едет ревизор

    Делегация Европарламента и ПАСЕ едет в Молдову с проверкой: чиновники хотят удостовериться, как в республике расходуются выделенные ЕС средства.

  • Здание Министерства транспорта РФ, архивное фото
    Трудности коммуникации

    Минтранс России не получал подтверждения визита таджикской делегации для решения вопросов авиасообщения, о котором заявляли в Душанбе.

  • Дети в детском саду
    Учить по-русски

    В Самарканде торжественно открыли три детских сада с русским языком обучения – всего до конца года откроются 50 дошкольных учреждений.

  • Владимир Маслов
    Вашингтонский обком

    Бывший вице-мэр Таллинна рассказал, что главы балтийских республик ездят в Вашингтон за ценными указаниями, как в советское время ездили в Москву.

  • Российские полярники Владимир Кошелев и Виктор Бунин
    С юга на север

    Как водружали флаг Южной Осетии на Северном полюсе, рассказали участники полярной экспедиции.

  • Выставка Caspian Oil & Gas, фото из архива
    Дни нефтяника

    Компании более чем из 15 стран примут участие в 25-й Международной выставке Caspian Oil & Gas, где представят самые современные технологии нефтедобычи.

  • Рыбалка
    Китайская ловушка

    Почему использование китайских раколовок привело к сокращению числа раков в озере Сиван, и что необходимо предпринять для их сохранения?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Иверский женский монастырь – памятник архитектуры, основан в 1850 году, в 1925-м был закрыт, ряд зданий и храмов разрушены. В 1991 году началось возрождение обители и реставрация построек
Самара - город-организатор ЧМ-2018
По аллеям столицы: участники кинофестиваля прогулялись по Сухуму
По аллеям столицы: участники кинофестиваля прогулялись по Сухуму
Как сберечь зубы: лечим кариес вовремя
Как сберечь зубы: лечим кариес вовремя

Соцсети

Sputnikabkhazia