"Это потому большие носы?": абхазское интервью перед "Пиноккио" в Сербии

Бадри Есиава, Sputnik.
Делегация из Абхазии во главе с замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Баталом Кобахия примет участие в мероприятиях, посвященных премьере балета "Пиноккио" в Сербском национальном театре города Нови-Сад.
В этом спектакле артисты Государственного заслуженного ансамбля песни и танца Абхазии исполнят народный абхазский танец. Автором музыки к этому балету выступил Народный артист республики Нодар Чанба, короткое "интервью" с которым выложил на свою страничку в фейсбук Батал Кобахия.
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"Это не детский спектакль. Он о лжи, потому что Пиноккио каждый раз, когда лжет, у него растет нос, и это актуально не только для детей, но и для взрослых", — сказал Чанба.
Батал Кобахия уловил этот момент и в шутку спросил, потому ли на сцене большие носы? Возможно, загадочно ответил Чанба.
Народный артист рассказал о том, как пришла идея включить в балет "Пиноккио" абхазский танец.
"После того как Пиноккио возвращается домой, все радуются и танцуют. Там есть испанский, итальянский танцы, я включил сербский танец и подумал, почему бы не включить наш абхазский танец", — поделился творческими решениями Чанба.
Нодар Чанба также добавил, что спектакль "Пиноккио" в Сербии – это мировая премьера, и, если будет финансирование, добавил он, сербский балет "Пиноккио" можно привезти в Абхазию.
Премьера спектакля "Пиноккио" состоится с 28 по 30 апреля в Сербском национальном театре города Нови Сад. В подготовке балета задействовано около 300 человек. Это самый масштабный проект Сербского национального театра в 2018 году, говорится на сайте Минкульта.