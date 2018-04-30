Джаза нет: почему в Абхазии не развивается "свободная музыка"

В Международный день джаза абхазская исполнительница Тамара Воронова рассказала о том, как в республике развивается этот жанр музыки.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"История джаза в Абхазии уходит корнями еще в XX век. Этот жанр тогда развивался на общесоюзном уровне. Во второй половине прошлого века республику посетил первый советский исполнитель Леонид Утесов. Затем появились и местные исполнители. Но после Отечественной войны народа Абхазии джаз пришел в упадок. Многие исполнители, которые были еще до войны, уехали. И появилась потребность взращивать новое поколение музыкантов. На данный момент у нас нет джазовых исполнителей. Если человек просто играет джазовый стандарт, то это не значит, что он джазмен. Чтобы быть джазовым исполнителем нужно вращаться постоянно в этой среде: записывать пластинки, устраивать фестивали. У нас много ребят, которые стараются, но они в основном исполняют блюз. Это что-то такое для души, более медленные песни. А джаз – более развлекательное, под него можно танцевать, развлекаться", – рассказала джазовый исполнитель Тамара Воронова.

© Sputnik / Томас Тхайцук Все о джазе: музыканты в студии радио Sputnik Абхазия

В Абхазии много молодых музыкантов, которые стараются исполнять именно в жанре джаза. Но, по словам Вороновой, они не могут развиваться. У них нет возможности выступать на международных площадках.

"Нашим музыкантам очень сложно выходить на определенный уровень. Они стараются, играют, но часто они не имеют дальше выхода, крутятся внутри Абхазии. Им приходится работать по другой профессии, а джаз для них как хобби. Зачастую на него не хватает времени. И джаз как-то особо не развивается, – с сожалением отметила она. – У нас много людей, которые понимают музыку, разбираются. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше музыкантов, которые занимались бы именно им узконаправленно. Джаз – хорошая школа. Если человек проходит эту школу, то потом он может себе позволить исполнять во многих других жанрах".

© Sputnik . Владимир Астапкович Джаз в Крыму и подсказка для Абхазии

Чтобы джаз развивался в Абхазии, по убеждению Тамары Вороновой, нужны клубы и бары.

"У нас джаз вообще не развит. Чтобы он здесь развивался, нужна определенная почва. Во-первых, должны быть музыканты на таком уровне, чтобы уметь импровизировать, чтобы они могли сыграть практически все, что угодно, которые хорошо знают репертуар, и, конечно, у них должно быть какое-то музыкальное образование и техника. И, во-вторых, нужна определенная площадка – бары, клубы, где музыкант мог бы исполнять и получать хороший опыт", – считает она.

Джазовые фестивали

С начала 2000-х годов Тамара Воронова проводит в Абхазии джазовые фестивали.

"Первый концерт провели с Сочинским "Биг бэндом". Провели в Русском драматическом театре. Очень здорово прошел концерт. Был полный зал, люди хорошо восприняли музыку", – рассказала о первом концерте Воронова.

© Sputnik / Томас Тхайцук Джаз, Мерабова и детский плач: открытие фестиваля в Сухуме

После удачного дебюта, джазовые концерты стали хорошей доброй традицией. Последние "Джазовые встречи" Тамары Вороновой прошли осенью 2017 года. Приглашенным исполнителем стал Сергей Манукян.

"Я хотела именно его привезти в Абхазию, потому что в нем очень много свободы. Он играет, что хочет, поет, как хочет. В этом есть свой кайф такой. Он один из наиболее американизированных российских джазовых исполнителей. У него свое видение произведений. И концерт получился очень хороший".

На этой же джазовой встрече Тамара Воронова представила публике известную абхазскую песню "Апсны-67" в джазовой аранжировке.

Дайте джаза: музыканты импровизируют в Sputnik>>

"Я давно думала о том, чтобы переделать многие абхазские песни под новую аранжировку. И песни Апсны-67 очень хорошо подходят для этого формата. Публика хорошо восприняла. С нами экспромтом пела и Людмила Гумба. Получилось хорошо. Вообще, "Апсны-67" – замечательная абхазская группа, которая создала огромное количество шикарных песен, которые одну за другой можно выносить на большую сцену и импровизировать. Единственное – мне сложно с абхазским языком, но я стараюсь, потихонечку учу", – с улыбкой отметила абхазская джаз-вумен.

Но, как она призналась, в Абхазии очень сложно провести полноценные джазовые фестивали. Концерты не окупаются.

© Sputnik / Томас Тхайцук Да будет джаз: в РУСДРАМе состоялось джазовое шоу Вороновой и Манукяна

"А какую-то халтуру мне делать не хочется. Чтобы провести джазовые встречи, нужно иметь большие финансы. А у нас в республике практически ни один концерт не окупается. А клубов, куда можно было бы пригласить исполнителей из той же России, у нас нет. Но, если есть цель выйти в ноль, но провести хорошее мероприятие, то, конечно, это можно", – добавила Воронова.

Международный день джаза отмечается ежегодно 30 апреля. Решение о праздновании этого дня было принято в ноябре 2011 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Его цель – повышение степени информированности международной общественности о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми.

Джаз (jazz) сложился как особый пласт американской культуры на юге США к началу XX века в результате исторического слияния различных форм музыкального фольклора афроамериканцев, восходящего к древним западноафриканским традициям, с популярно-бытовой, песенно-танцевальной музыкой европейцев.