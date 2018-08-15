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Лидер рок-группы Кино Виктор Цой

Загадочный восточный мужчина: 28 лет без Цоя

© Sputnik . Галина Кмит
Культура
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28 0 0

Лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в Латвии.

 Виктор Цой – легендарная персона в музыкальной среде. Именно он является создателем популярной группы – "Кино". Поклонники и почитатели творчества Цоя  отмечают день памяти музыканта 15 августа, что совпадает с днем его гибели.

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Актер и музыкант умер в 1990 году. Любовь к быстрой езде стала причиной смерти. Не справившись с управлением автомобиля "Москвич",Виктор совершил столкновение с автобусом двигавшимся по встречной полосе. Это стало ударом для миллионов его поклонников. Прощались с Цоем 19 августа. Могила певца расположена в Санкт Петербурге на Богословском кладбище.

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Sputnik Беларусь подготовил интерактивный материал с фактами из жизни и музыкой группы "Кино".


Теги:
Виктор Цой


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