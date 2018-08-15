Загадочный восточный мужчина: 28 лет без Цоя

Лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в Латвии.

Виктор Цой – легендарная персона в музыкальной среде. Именно он является создателем популярной группы – "Кино". Поклонники и почитатели творчества Цоя отмечают день памяти музыканта 15 августа, что совпадает с днем его гибели.

Цой жив: откровенные цитаты рок-легенды>>

Актер и музыкант умер в 1990 году. Любовь к быстрой езде стала причиной смерти. Не справившись с управлением автомобиля "Москвич",Виктор совершил столкновение с автобусом двигавшимся по встречной полосе. Это стало ударом для миллионов его поклонников. Прощались с Цоем 19 августа. Могила певца расположена в Санкт Петербурге на Богословском кладбище.

Звезда по имени Цой: почему музыканта любят в Абхазии>>

Sputnik Беларусь подготовил интерактивный материал с фактами из жизни и музыкой группы "Кино".



