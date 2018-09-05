Арсалия о днях Ингушетии в Абхазии: уверена, что это только начало

СУХУМ, 5 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. В рамках проведения дней Ингушетии в Абхазии у жителей республики будет возможность посетить мероприятия самой разной творческой направленности, сказала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия на встрече с коллегой из Ингушетии Маретой Газдиевой.

"Это выставки, концерт творческих коллективов, мастер-классы, которые пройдут в Государственном музее. Сегодня у нас очень интересная встреча в преддверии культурных событий, которые в ближайшие дни пройдут в нашей стране – Дни Ингушетии в Абхазии", — отметила министр.

По словам Арсалия, будет интересно провести параллели между культурами обеих республик.

© Sputnik . Александр Поляков Дни ингушской культуры пройдут в Абхазии в сентябре

"Я очень надеюсь, что эти дни для вас лично станут днями культуры Абхазии, потому что вы познакомитесь с нашей культурой, увидите наш замечательный музей, где мы будем открывать выставку, пообщаетесь с творческими коллективами, деятелями культуры, уверена, что это только начало", — сказала Арсалия.

Министр культуры Ингушетии Марет Газдиева передала пожелания мира, благополучия и процветания от имени главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Она поблагодарила всех участников проведения культурного события в Абхазии.

"Культурный проект будет способствовать развитию наших не только межкультурных, но и дружеских творческих связей. Спасибо за теплый прием, за радушие, с которым мы соприкоснулись буквально с границы вашей замечательной страны", — подчеркнула Газдиева.

© Sputnik Бадрак Авидзба Министр культуры Ингушетии Марет Газдиева

Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия отметил, что Абхазию многое связывает с народами Кавказа.

"У нас много общего, это касается и нашей жизни в современной истории, было много проблем, которые мы вместе преодолевали, в то же время есть давние исторические корни. Поскольку я курирую все, что связано с культурным наследием, в прошлом году я был в Грозном на конференции, мы там изучали сторожевые башни в Аргунском ущелье. Возможно когда-нибудь будет комплексная экспедиция, в которой смогут участвовать все республики, которые располагаются по Кавказскому хребту", — заметил Кобахия.

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Дни ингушской культуры Абхазии пройдут 5 и 6 сентября в Сухуме и Очамчыре. В рамках дней культуры в Абхазском государственном музее откроется выставка произведений изобразительного искусства и ингушского традиционного костюма. Здесь же художники из Ингушетии продемонстрируют масер-классы по живописи.

Кроме того, в Абхазской Государственной филармонии состоится выступление популярных ингушских артистов и Государственного ансамбля народного танца "Ингушетия". Эта же программа будет показана и зрителям города Очамчыра.

Дни Ингушетии в Абхазии призваны способствовать развитию и укреплению международных культурных связей, налаживанию творческих, деловых и дружеских контактов между Абхазией и Ингушетией.