Амазонки и война на абхазской сцене: обычный день ансамбля "Ингушетия"

Государственный ансамбль народного танца "Ингушетия" выступит с концертом в Абхазской государственной филармонии в рамках Дней культуры Ингушетии в Абхазии 5 сентября.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Грация и четкость

Танцоры государственного ансамбля "Ингушетия" принялись танцевать еще до начала самой репетиции. Пока их коллеги по цеху пели национальные песни, в еще пустом зале танцоры приглашали друг друга на танец.

Импровизированный "ловзар" прервал строгий голос художественного руководителя ансамбля Руслана Гадаборшева:

— Всем на сцену, начинаем с "Рассвета в горах".

В зале зазвучали барабаны, скрипки и национальные инструменты. Первый танец – национальная ингушская лезгинка. Уже с первых минут даже неопытный зритель видит разницу между абхазским и ингушским танцем. Движения девушек больше плавные, нежели ритмичные, но и в этом есть свой смысл.

© Sputnik / Илона Хварцкия Репетиция государственного ансамбля "Ингушетия" в Госфилармонии в Сухуме

По словам солистки ансамбля Тамилы Хаштыровой, в ингушском танце для девушки самое важное – грация.

"В ингушских танцах девушка обязательно должна показать грациозность и скромность. Ни в коем случае девушка не должна поднимать глаза на парня, но при это голова должна быть поднято высоко – это выражает гордость" — рассказала она.

© Sputnik Бадрак Авидзба Арсалия о днях Ингушетии в Абхазии: уверена, что это только начало

Все эти черты видны в девичьем танце с кувшинами. Девушки рассказывают историю через язык тела. Тяжелые кувшины никак не мешают девушкам высоко держать голову и быстро передвигаться по сцене.

Но перед тем как выйти на сцену, девушки в ансамбле проходят жесткий отбор.

"В основном нас выбирают по росту. Я, к примеру, метр семьдесят пять, а минимальный рост должен быть метр шестьдесят пять. И, конечно же, тонкая талия. Очень сильно следят за весом. Если девушка теряет форму, ей дают шесть месяцев и, если она не приходит в форму за это время, то приходится уходить", — рассказала Хаштырова.

Станцуем "войну"

От лиричных девичьих композиций танцоры переходят к ритмичному танцу "Нарты". Танец рассказывает историю о любви и войне. На сцене идет борьба за сердце девушки – горянки. Но худрук не доволен действиями на "поле боя". Войну останавливают на середине.

Кадры репетиции перед концертом в Сухуме>>

"Где дистанция, вы видите, сколько еще места на сцене, почему не занимаете", — делает замечания руководитель и заставляет танцоров начинать танец с самого начала.

© Sputnik / Илона Хварцкия Репетиция государственного ансамбля "Ингушетия" в Госфилармонии в Сухуме

Если грация девушек видна изначально, то четкость движения мужчин ансамбля проявляется не сразу. И это не проходит мимо зоркого глаза "отца" ансамбля. Чем больше халтуры, тем чаще повторяются движения.

Наконец все эмоции на сцене, от кинжалов летят искры, а сцена "трещит" от ингушской лезгинки.

"Ингушская лезгинка отличается характерными движениями, азартом, четкостью движений и эмоциями. А у девушек все просто, они должны быть плавными", — рассказывает солист ансамбля Ислам Досхоев.

Но не все так просто. На сцене объявляют старинный ингушский танец. Вмиг грациозные девушки ансамбля превращаются в амазонок. Плавные движения кистей сменяются четкими "па". И здесь уже можно поспорить, кто кого "перетанцевал".

Заканчивается репетиция "Праздничным" танцем, а поклон и "прощание" со зрителем все же пришлось исполнить несколько раз — пока не стало идеально.