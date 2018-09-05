"Ингушетия" не для посторонних: кадры репетиции перед концертом в Сухуме

Репетиция ансамбля "Ингушетия" началась с приветственного танца "Рассвет в горах". Грациозность девушек сменялась четкими движениями мужского состава.

Плавность в сочетании с динамичностью – именно эти черты характеризуют национальный ингушский танец. Не смотря на то, что девушке в танце принято быть скромной и даже не поднимать глаза на партнера, на сцене танцовщицам приходится быть даже амазонками.

Амазонки и война на абхазской сцене: обычный день ансамбля "Ингушетия">>

При звуке "Гвилетского" танца девушки сменили привычное положение кистей рук на четкие выпады, плавное перемещение на сцене уступило быстрым сменам позиций.

А кульминацией программы стал танец "Нарты". На сцене разгорелась танцевальная война за сердце горянки, в ход пошли сабли и щиты и лишь опрокинутый девушкой платок смог остановить мужчин.

Попрощаются танцоры "Праздничным" танцем. По словам артистов, именно этот танец считается классической ингушской лезгинкой, которую характеризуют азарт, четкость движений и ритмичность.