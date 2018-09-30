Стали известны победители премии имени Фазиля Искандера

Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года.

СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Стали известны победители Международной премии имени Фазиля Искандера 2018 года. Об этом сообщил корреспондент Sputnik с церемонии награждения.

В этом сезоне к трем номинациям — "проза", "поэзия", "драматургия и киносценарии по произведениям Искандера" — добавилась еще одна: "Чегемские высоты" — для молодых (до 35 лет) писателей, поэтов, киносценаристов и драматургов Республики Абхазия, а также стран и республик Кавказского региона, пояснили нам в ПЕН-центре.

© Фото : МАММ / МДФ Наш Фазиль

В номинации "Проза" лучшим был признан роман "Стигал" писателя из Грозного Канта Ибрагимова. В поэзии был отмечен сборник стихотворений Вячеслава Шаповалова "Евроазис".

В номинации "Драматургия, киносценарий" победителем стала рукопись "Хранители гор", это сочинение для кино по мотивам историй рассказанных Фазилем Искандером в книге "Сандро из Чегема".

Книга рассказов "Мое Великое Ничто" Аурена Хабичева была признана лучшей в номинации "Чегемские высоты".

Четвертый Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека">>

В жюри премии вошли известные писатели, члены Русского ПЕН-центра — Евгений Попов (председатель), Александр Городницкий, Максим Гуреев, Борис Евсеев, Марина Кудимова, Эдуард Русаков.

Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года. В 2017 году писатели из Абхазии Виталий Шария и Ричард Чкадуа были отмечены почетными дипломами премии имени Искандера.

© Фото : Личный архив Долгожданная встреча моей жизни: вспоминая Фазиля Искандера

Писатель, сценарист и актер Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в абхазском Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".

Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.