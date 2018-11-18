Благотворительное "КИНОРЕВЮ" пройдет в Сухуме

Сценическое представление "КИНОРЕВЮ", которое пройдет в Сухуме 23 ноября, соберет под одной крышей сразу нескольких звезд российского кино.

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik. Сценическое представление "КИНОРЕВЮ" пройдет в Абхазской Госфилармонии 23 ноября, рассказала на радио Sputnik генеральный директор Абхазской киностудии "APSNY FILM" Серафима Мкртчян.

""КИНОРЕВЮ" – новый формат сценического представления, в рамках которого покажут небольшие музыкальные, поэтические номера актеров театра и кино России. Каждый номер сопровождается видео-проекцией. Это усиливает эмоциональную окраску представления", - сказала Серафима Мкртчян.

Видео-проекция включает в себя вырезки из старых Советских кинолент и современного кино.

© Фото : из архива Вячеслава Аблотия Вячеслав Аблотия: руководство страны не понимает силы кино

В рамках проекта Абхазию посетят актеры Павел Новиков, Ирина Медведева, Анна Куркова, Сергей Ворчук.

"Это звезды сериалов, – пояснила Мкртчян – "КИНОРЕВЮ" запланирован на 23 ноября, но сам проект мы продвигаем, как ежемесячный. Актеры изъявили огромное желание посещать Абхазию и возродить былое, когда Абхазия принимала именитых советских актеров".

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Билеты уже в продаже. Часть средств, вырученных от "КИНОРЕВЮ" направят в благотворительный фонд "Ашана", а также фонд "Горная Абхазия", который занимается проектом по спасению пальм в республике.