Ощущение света и жизнь на грани: Диана Хинтба о работе художника

Международный день художника, который был учрежден Ассоциацией "Искусство народов мира", отмечается 8 декабря. Абхазский художник Диана Хинтба рассказала о своем ремесле.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Быть художником – это прекрасно, конечно. Художники – те же люди. Они бывают разные: чувствительные, защищенные. Профессия очень сложная, требует самоотдачи. Ты должен постоянно находиться в этой среде, но это прекрасная жизнь, которая на грани реальности и чем-то другим. Нужно просто жить", – уверена художница Диана Хинтба.

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Хинтба с детства занимается творчеством. Писать картины она начинала гуашью в студии Евгения Котлярова. Именно там, еще в детстве, она получила первое живописное и абсолютное ощущение света от композиции, которое передал сам Котляров.

После были и другие студии. Живописью абхазский художник занималась в Лондоне в Central Saint Martins. Молодая художница около шести лет провела на африканском континенте и Ближнем Востоке, что по ее словам, оказало сильное влияние на ее работы.

"Даже техника изменилась, так как в тех странах совершенно другая жизнь, климат и культура", — отметила она ранее в интервью Sputnik.

Внутренний мир художника

Как однажды призналась Хинтба, она себя называет художником-любителем и пишет картины, которые передают ее внутренний мир и настроение больше для себя, нежели для публики.

Был период, когда ей приходилось работать в другой профессии. Но, несмотря на это, она не переставала творить. Сейчас же Диана Хинтба полностью посвящает себя картинам.

Быть художником, как отметила Хинтба, сложно. Творчество выматывает и физически, и морально, но также оно дает много позитива.

"Наверное, как и в любой любимой профессии. Вообще в современном мире нелегко найти баланс. Много проблем ежедневных", – добавила она.

Зачастую живописцы выбирают одно направление, в котором они работают постоянно и совершенствуются. Диане Хинтба же близки многие направления. То, что ей нравится не обязательно связано с каким-то конкретным художником или течением.

"Каждому нравится свое. Я смотрю абсолютно все работы, ежедневно, постоянно в интернете, в современных и старых альбомах. Нравится смотреть классиков, учиться у них. Полезно наблюдать и за современными художниками, люблю посещать музей Современного искусства", – призналась она.

Диана Хинтба считает, что каждый по-своему ощущает искусство. То, что нравится одному, может не нравится другому. Но главное, уверена Хинтба, чтобы результат трогал человека.

"Но многое зависит и от внутреннего мира зрителя, его эмоций", – добавила она.

"Художник года" и работа в мастерской Джапуа

В 2018 году работа Дианы Хинтба была отмечена в конкурсе "Художник года".

"На конкурсе "Художник года" была иллюстрация к роману Орхана Памук "Меня зовут красный". Я вот работала в мастерской Батала Джапуа шесть месяцев. В результате родилось много работ в масле, акварели. Три из них были отмечены комиссией в этом году. Для меня было волнительно и ответственно то, что я оказалась в компании моих наставников и учителей. Было очень приятно, но очень ответственно, потому что нужно дальше работать", – рассказала художница.

Работа Дианы Хинтба "Дольмен" на выставке "Лучший художник года" в Центральном выставочном зале © Sputnik / Илона Хварцкия

Работа Дианы Хинтба "Меня зовут красный" на выставке "Лучший художник года" в Центральном выставочном зале © Sputnik / Илона Хварцкия

Работа Дианы Хинтба "Красный" на выставке "Лучший художник года" в Центральном выставочном зале © Sputnik / Илона Хварцкия 1 / 3 © Sputnik / Илона Хварцкия Работа Дианы Хинтба "Дольмен" на выставке "Лучший художник года" в Центральном выставочном зале

Джапуа рассказал и показал Диане Хинтба технический материал. Но на внутренний мир молодой художницы, ее светоощущение он не посягнул.

"В этом плане никакого влияния он не оказывал, но он очень много сделал. Весь процесс зависел от него, но никакого давления, я взрослый человек и работаю в своем направлении", – призналась она.

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Искусство, уверена Диана Хинтба, есть везде: и в кино, и в рекламе, и в печатной продукции.

"Наверное, мы тоже часть искусства. Мир тесно связан с искусством. Все меняется динамично. Все переплетается: и музыка, и кино, и живопись. И мы это создаем и живем этим", – резюмировала художница.

Диана Хинтба — автор более 32 работ, написанных маслом в стиле экспрессионизма и созданных в период с 2007 года по 2016 год. Начинала писать картины гуашью. Проходила курсы у известного абхазского художника Евгения Котлярова и трудилась в мастерской Батала Джапуа. По словам самой художницы, на ее работы, их гамму и цвет повлияла культура Африки, где Хинтба провела около шести лет.

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В 2017 году Дианы Хинтба с работой "Встреча" стала лучшим художником года по версии читателей Sputnik.