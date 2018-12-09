Фильм Инара Нармания победил в номинации "Лучший режиссер" на фестивале в Архангельске

Международный кинофестиваль "Arctic open", на котором был представлен короткометражный фильм абхазского режиссера Инара Нармания "Меня зовут Махаз", прошел в Архангельске с 6 по 9 декабря.

СУХУМ, 9 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Фильм Инара Нармания "Меня зовут Махаз" победил в номинации "Лучший режиссер короткометражного фильма" на фестивале кино в Архангельске, рассказал корреспонденту Sputnik Нармания в воскресенье 9 декабря.

"Это стало для меня сюрпризом. Ничего такого я не ожидал. Впрочем, я никогда ничего не ожидаю и это очень приятно, конечно же",-поделился режиссер.

Картина режиссера Инара Нармания "Меня зовут Махаз" уже становилась победителем Международного кинофестиваля короткометражных игровых фильмов "KONIK Film Festival" в Москве в августе 2018 года.

Национальный союз молодых кинематографистов Абхазии в 2016 году запустил проект по созданию короткометражных фильмов по мотивам новелл Михаила Лакрба. Съемки киноальманаха "7 новелл" начались в августе 2017 года и завершились в январе 2018 года.

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На Сухумском международном кинофестивале, который проходил в Абхазии, картина "Меня зовут Махаз" режиссера Инара Нармания вошла в тройку победителей фестиваля, она завоевала третье место. Короткометражка также получила специальный приз "Самое оригинальное прочтение новеллы".

Международный кинофестиваль стран Арктики "Arctic open" пройдет в 2018 году во второй раз в Архангельске. Событие приурочено к проведению Международного арктического форума.

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Цель фестиваля – популяризация истории и культуры арктического региона, знакомство с традициями северных народов, привлечение внимание к вопросам развития и экологии севера.