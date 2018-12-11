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Группа Новые голоса

"Новые голоса" выступят в Абхазии

© Фото: сайт Игоря Милюкова
Культура
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Концерт российского вокального проекта "Новые голоса" пройдет в Абхазской государственной филармонии 19 декабря.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Концертная программа вокалистов "Новые голоса" не оставит равнодушным абхазских зрителей, рассказал в интервью радио Sputnik участник коллектива, солист Московской филармонии Игорь Милюков.

В Абхазию артисты привезли классические произведения, оперетты, арии, романсы, русские народные песни и даже хиты российской и зарубежной эстрады.

"Думаю, что наша программа удивит слушателей и раскроет нас как классических и эстрадных исполнителей. С этой программой мы  ездим по всему миру. У нас были гастроли в Черногории, в Германии, ездили по всем российским городам и выступали на самых крупных площадках Москвы. Мы выстроили репертуар так, что, думаю, ни один человек не уйдет от нас равнодушным и унесет частичку чего-то интересного", - добавил Милюков.

По словам артиста, коллектив уже не раз давал концерты в городах Абхазии. Уже семь лет певцы ежегодно приезжают на отдых в Пицунду, где также выступают для зрителей.

"И в этот раз к предложению Абхазской госфилармонии мы отнеслись с большой радостью, потому что мы искренне любим вашу страну добрых людей, кавказского гостеприимства, моря, солнца и неповторимой природы. Конечно, с большим удовольствием на берегу Черного моря, в легендарном городе Сухуме мы дадим  концерт", - сказал певец.

Милюков о "Новых голосах" в Сухуме: несомненно это будет настоящий музыкальный праздник

В составе коллектива выступают также финалист телевизионного проекта "Голос" Павел Иванов и солист Московского театра оперетты Иван Викулов. Концерт группы "Новые голоса" состоится в Абхазской государственной филармонии 19 декабря в 18:00.



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