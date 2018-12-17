Спектакль-метафора: предпремьерный показ "Хаджи-Мурата" состоялся в РУСДРАМе

О том, в какой атмосфере проходил предпремьерный показ спектакля "Хаджи-Мурат" по повести Льва Толстого в РУСДРАМе и как отреагировали зрители на постановку, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Сария Кварацхелия, Sputnik.

В предвкушении

Задолго до начала предпремьерного показа спектакля "Хаджи-Мурат" в фойе РУСДРАМа собрались ценители театрального искусства, которые делились своими ожиданиями.

© Sputnik / Томас Тхайцук Прочувствовать спектакль: предпремьерный показ "Хаджи-Мурата" пройдет в Сухуме

Лиана Агаларян пришла со своей семьей. Несмотря на воскресный день, который можно было бы посвятить отдыху, люди с удовольствием пришли в РУСДРАМ.

"Мы очень любим классику, часто читаем литературу и интересуемся культурной жизнью", - сказала Лиана Агаларян.

Спектакль "Хаджи-Мурат" - специфическая для абхазского зрителя постановка, здесь важны не столько диалоги, сколько его пластическое решение. Много танцев, движений, динамики, а слов меньше.

"Я надеюсь, что зрители примут его, так как это пластический спектакль. Моя сестра играет в постановке, и по ее рассказам, это должно получиться очень круто", - сказала зрительница Милена Даутия.

Анастасию привело в театр любопытство, как повесть Льва Толстого будет смотреться на сцене.

"Говорили, что повесть Толстого не подходит для постановки на сцене, поэтому интересно увидеть, как это получилось", - призналась она.

Будет аншлаг

Генеральный директор РУСДРАМа рассказал, что на премьерный показ спектакля "Хаджи-Мурат" практически все билеты проданы. Он не видит риска в том, что первая постановка будет представлена зрителю в понедельник, по мнению Хинтба, это вполне театральный день, и касса это доказала.

"Практически все билеты проданы, может быть, что-то осталось, кто-то вернул бронь. В принципе, еще можно успеть на показ, на 18 число чуть больше билетов, но они тоже все будут проданы", - уверен он.

Руководитель театра рассказал, что желающих посетить предпремьерный показ было больше, но были вынуждены лимитировать количество зрителей.

"Мы ограничили количество людей для того, чтобы создать нужную ситуацию и для актеров, и для зрителей, потому что сегодня мы показываем спектакль впервые на публике, поэтому публика должна быть подготовлена", - пояснил он.

Спектакль рождается только тогда, когда соединяется со зрительным залом, партитура спектакля накладывается на зрительскую партитуру, сказал Хинтба.

"Эти партитуры начинают влиять друг на друга, сегодня это впервые произойдет, поэтому зал будет неполный, сегодня это артисты Абхазского драмтеатра, Молодежного театра, журналисты, то есть это люди, которые профессионально занимаются театром. Мы покажем спектакль этой публике, и уже по реакции публики, может быть, будем вносить какие-то коррективы в премьере", - подчеркнул Ираклий Хинтба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля "Хаджи-Мурат" в РУСДРАМе, 16 декабря 2018

Реакция на спектакль

"Хаджи-Мурат" на сцене - очень смелый эксперимент РУСДРАМа, так как произведение для театра сложное. Сюжет передается актерской пластикой, хореографией. Увидеть в этом Толстого практически невозможно. Спектакль не претендует на "дословное" следование хронологии авторского текста. С одной стороны это интересно, но с другой – неподготовленному зрителю или человеку, остающемуся в плену толстовского слова, возможно, не хватит вербального контакта, на который можно опереться в понимании сложных ситуаций.

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В спектакле много перевоплощений, образов, символов. "Хаджи-Мурат" РУСДРАМа для любителей эмоциональных и глубоких психологических "пазлов". Здесь постоянно надо расшифровывать какие-то коды, чтобы постичь смыслы. Свет и музыка гениальны.