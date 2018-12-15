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Меньше слов, больше движения: как РУСДРАМ готовится к премьере

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Премьера спектакля "Хаджи Мурат" по повести Льва Толстого пройдет в РУСДРАМе 17 и 18 декабря.

Репетиции спектакля "Хаджи Мурат" идут в РУСДРАМе уже около месяца. До премьеры остается всего несколько дней. Наносятся последние штрихи.

Режиссер по свету Евгений Лисицин рассказал, что в премьерном спектакле, который строится на пластике артистов, освещение будет графическим и в этом задействован весь "энергетический" ресурс театра. 

В усиленном режиме работает и костюмерная РУСДРАМа, где за две недели создали 35 костюмов по эскизам художника Батала Джопуа.

В спектакле задействовано 14 актеров. В этом плане "Хаджи Мурат" один из самых масштабных проектов тетра, рассказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

"Будет много необычного. Во-первых, "Хаджи Мурат" – редчайший "гость" на театральной сцене. Постановка эта решена в жанре пластической драмы, то есть, в ней мало текста и много движения, образов, символов", - отметил Хинтба.

Все готово: РУСДРАМ в предвкушении "Хаджи Мурата">>

Несмотря на то, что еще даже не состоялась премьера "Хаджи Мурата", режиссер Адгур Кове признался, что уже испытывает чувство печали о том, что эта история подходит к концу.



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