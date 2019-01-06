Без потерь: в финал "Орфея" прошли все участники вокального конкурса

СУХУМ, 6 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. В финал вокального конкурса "Орфей" прошли все 17 участников, рассказала пресс-секретарь проекта Сэльма Чагава.

Второй отборочный этап конкурса "Орфей" состоялся в Очамчыре в субботу 5 января.

"Вчера нашим основным правилом было то, что дети исполняли абхазские песни. Концерт прошел довольно успешно. В начале было объявлено, что пять конкурсантов, которые наберут наименьшее количество баллов, должны выбыть из проекта. Но в конце мнения серьезно разделились. Зрительный зал и организаторы настояли на том, чтобы в очередной раз все конкурсанты прошли в следующий тур", – прокомментировала Чагава.

Вокальный конкурс "Орфей" стартовал в Очамчыре 5 декабря. Идея организации проекта принадлежит лауреату вокального конкурса "Ты супер!" Валерии Адлейба.

Основная цель вокального конкурса – предоставление юным певцам профессиональной площадки для музыкального развития. Как ранее рассказала Sputnik пресс-секретарь проекта Сэльма Чагава, самый большой акцент был сделан именно на детях из деревень, где нет педагогов по вокалу. В поисках участников конкурса организаторы объехали более 20 сел Очамчырского района и провели прослушивания, в которых участвовали 97 юных музыкантов.

В финальный кастинг в Очамчыру приехали 30 певцов, из которых 20 были отобраны для участия в конкурсе. Но участвовать в конкурсе до его окончания пожелали лишь 17 музыкантов.

Адлейба о конкурсе "Орфей": думаю, участники испытают то же, что и я в "Ты супер!">>

Финал детского вокального конкурса "Орфей" состоится в Очамчыре в феврале.