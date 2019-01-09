Ансамбль "Амзача" занял второе место на конкурсе в Москве

СУХУМ, 9 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Детская студия современной хореографии "Амзача" заняла второе место на международном конкурсе "Рождественская Москва", сказала в интервью Sputnik художественный руководитель коллектива Ольга Денисова.

Ансамбль "Амзача" существует уже пять лет, однако поездка в Москву стала для студии первым выступлением за пределами Абхазии. По словам руководителя студии "Амзача", идея выступить за рубежом была давно, но она добивалась более высокого уровня от исполнителей.

"Мы решили поехать сейчас, так как в это время Москва красивая, детям очень нравится, и конкурс очень удачный в плане организации. Что касается опыта, то, конечно, любой хореографический коллектив обязан выезжать на такого рода конкурсы, чтобы видеть другие коллективы и, возможно, свои ошибки и плюсы", - подчеркнула Ольга Денисова.

Выступление в Москве очень важно для детей, так как у них была возможность оценить уровень танцевальных коллективов, которые принимали участие в "Рождественской Москве", заметила руководитель коллектива.

"Один из членов жюри из Чехии, другой - участник проекта "Танцы" на ТНТ, и, конечно, знакомство с этими людьми уже дорогого стоит. Первый наш выход на сцену состоялся в день открытия, не все коллективы участвовали в открытии конкурса, нам повезло, это очень почетно", - говорит она.

Следующий выход "Амзача" перед зрителями был уже в рамках конкурса, коллектив исполнил два номера – "Прогулки по воде" и "Давай дружить". "Номер "Давай дружить" мы сделали перед самым выездом на конкурс и последние изменения вносили за несколько дней до выступления", - подчеркнула Денисова.

По словам художественного руководителя "Амзача", она не рассчитывала на призовое место на конкурсе.

"Когда я посмотрела на коллективы, которые вместе с нами едут на конкурс, среди них были и заслуженные коллективы, и коллективы, которым много лет, и зарекомендовали себя очень хорошо. Мы, конечно, особо не рассчитывали на призы, ехали за опытом и приятными эмоциями. Однако мы были приятно удивлены. На конкурсе были дипломанты третьей, второй и первой степени и лауреаты третьей, второй и первой степени и был главный приз Гран-при", - рассказала она.

По результатам выступлений, абхазский танцевальный коллектив стал лауреатом второй степени.

© Фото : Ольга Денисова Танцевальный ансамбль "Амзача"

"Это колоссальный успех для первого выхода на международный конкурс", - сказала Ольга Денисова.

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На Международном конкурсе детского творчества "Рождественская Москва" было представлено 140 хореографических номеров.