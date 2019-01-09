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"Каданс" стал победителем "Будущего планеты" в Санкт-Петербурге

© Sputnik /
Культура
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Международный фестиваль детского и юношеского творчества "Будущее планеты" прошел в Санкт-Петербурге с 4 по 9 января.

СУХУМ,  9 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Эстрадно-джазовый коллектив ансамбля "Каданс" "Jazz from Kadans" стал лауреатом первой степени Международного конкурса детского и юношеского творчества в Санкт-Петербурге "Будущее планеты", рассказал Sputnik руководитель ансамбля Алик Алавердян.

© Sputnik /
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Для конкурсной программы музыканты подготовили российские и иностранные эстрадно-джазовые хиты. Оценивали участников преподаватели вокала из Санкт-Петербургского государственного института культуры.

"Слухи между участниками конкурсов распространяются быстро, и когда наши ребята вышли на вручение, все уже знали, кто и откуда мы, и очень тепло нас приняли", - рассказал Алавердян.

На конкурс в Питер поехал и второй состав "Каданса", который стал лауреатом второй степени в номинации "Вокально-инструментальный ансамбль", а юная певица Мариетта Топчьян заняла второе место в номинации "Эстрадный вокал. Соло". 

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По словам руководителя ансамбля, многие из юных певцов впервые выступили за пределами Абхазии.

"Наши репетиции и сольный концерт к пятилетию "Каданса" помогли им подготовиться и достойно выступить на конкурсе. И старшие ребята, которые уже прошли все наши конкурсы, помогали и поддерживали их. Словом, я очень доволен результатом, так как нам в очень короткий срок удалось подготовить второй состав коллектива. Для первого конкурсного выступления показан очень хороший результат", - добавил он.

Международный конкурс детского и юношеского творчества "Будущее планеты" проходит в Санкт-Петербурге с 2007 года. В 2019 году в нем приняли  участие хореографические, эстрадные и театральные коллективы из городов России, стран Европы, а также участники из Индии, Китая и Африки.

Эстрадно-джазовый коллектив ансамбля Каданс Jazz from Kadans
© Фото : Альберт Алавердян
Эстрадно-джазовый коллектив ансамбля "Каданс" "Jazz from Kadans"

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