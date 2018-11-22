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Живьем: чем "Каданс" развлекал поклонников на юбилейном концерте

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Детский ансамбль "Каданс" был создан в 2014 году, впервые с сольным концертом в Абхазии коллектив выступил в 2016 году.

Детский ансамбль "Каданс" отметил свой пятилетний юбилей на сцене Абхазской филармонии 21 ноября.

Поздравить детский творческий коллектив пришли звезды абхазской эстрады: Людмила Гумба, Артур Лакрба, Саида Габния, Манана Братухина.

"Каданс" в свой день рождения сделал своим поклонникам музыкальные подарки. Более двух часов юные таланты услаждали слух самыми различными песнями на абхазском, русском, английском и французском языке. Нашлось место и джазовой импровизации.

Импровизация и звезды абхазcкой эстрады: "Каданс" отметил первый юбилей>>

Детский ансамбль "Каданс" был создан в 2014 году. Впервые с сольным концертом в Абхазии коллектив выступил в 2016 году. Музыканты участвуют в международных музыкальных фестивалях. Художественный руководитель "Каданса" Алик Алавердян.

В ритме: "Кадансу" исполнилось пять>>

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