Живьем: чем "Каданс" развлекал поклонников на юбилейном концерте

Детский ансамбль "Каданс" отметил свой пятилетний юбилей на сцене Абхазской филармонии 21 ноября.
Поздравить детский творческий коллектив пришли звезды абхазской эстрады: Людмила Гумба, Артур Лакрба, Саида Габния, Манана Братухина.
"Каданс" в свой день рождения сделал своим поклонникам музыкальные подарки. Более двух часов юные таланты услаждали слух самыми различными песнями на абхазском, русском, английском и французском языке. Нашлось место и джазовой импровизации.
Импровизация и звезды абхазcкой эстрады: "Каданс" отметил первый юбилей>>
Детский ансамбль "Каданс" был создан в 2014 году. Впервые с сольным концертом в Абхазии коллектив выступил в 2016 году. Музыканты участвуют в международных музыкальных фестивалях. Художественный руководитель "Каданса" Алик Алавердян.