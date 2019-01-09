"Иааирума" стал лауреатом хореографического конкурса в Дагомысе

Международный конкурс хореографического искусства "Рождественская магия" проходил с 6 по 9 января в Дагомысе.

СУХУМ, 9 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Детский ансамбль "Иааирума" стал лауреатом I степени Международного конкурса хореографического искусства "Рождественская магия", рассказал корреспонденту Sputnik художественный руководитель ансамбля Вахтанг Возба.

"Нам посчастливилось стать лауреатами конкурса. В номинации "Народный танец" мы исполнили два абхазских номера, с которыми мы вышли на гала-концерт. На гала-концерте стали лауреатами I степени", – рассказал Возба.

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Международный конкурс хореографического искусства "Рождественская магия" проходил с 6 по 9 января в Дагомысе. В конкурсе участвовали 20 творческих коллективов из регионов России, а также ансамбль из Абхазии.