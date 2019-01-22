Театр до конца дней: памяти актрисы Нелли Лакоба

Актриса Абхазского театра Нелли Лакоба скончалась 21 января. О том, как она пришла в театр, о ее ролях и человеческих качествах вспомнили коллеги актрисы.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Абхазском драмтеатре траур. Ушла из жизни Нелли Лакоба – актриса, которая посвятила всю свою жизнь театру. Коллеги Нелли Лакоба собрались в культовом для них месте – гримерной Нелли, куда они так любили приходить за настроением и откуда перед каждым спектаклем выходили на сцену.

© Фото : Нелли Лакоба во время спектакля

Большая маленькая роль

Нелли Лакоба пришла в Абхазский театр в 1968 году вместе с однокурсником Сергеем Габния.

"Нас было несколько человек, все мы вместе после учебы пришли в театр, но со временем кто-то стал режиссером, кто-то писателем. И только мы с Нелли остались в театре. Нелли до последних своих дней была на сцене точно так же, как и Розанбей Агрба, который умер прямо на сцене сразу же после спектакля на Украине. Нелли тоже завершила свою жизнь на сцене", – рассказал Габния.

По словам актера Романа Сабуа, Нелли была предана Абхазскому театру, который она любила больше, чем родной дом. Народная артистка Абхазии выполняла свою работу с полной самоотдачей, и где бы она ни выступала, будь то в родном театре или в селе, она всегда играла искренне. Выход на сцену, по воспоминаниям коллег, для актрисы всегда был святым делом.

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За 50 лет жизни на сцене Нелли перевоплощалась в десятки персонажей. Как отметила Виолетта Маан, для Лакоба не было больших или маленьких ролей. Она любила каждый свой образ и удивительным образом влюбляла в него и зрителя.

"Она играла во многих спектаклях. Не только мы помним все ее персонажи и перевоплощения, но и зрители. Ее выход на сцену был для нас и для зрителей праздником. Нелли была настоящей творческой личностью. Она и пела, и танцевала. Все это она могла делать одновременно, играя на сцене и не выходя из образа", – отметила Маан.

© Sputnik / Томас Тхайцук Коллеги актрисы Нелли Лакоба

Нелли Лакоба всегда ответственно относилась к своей работе. Не было такого, чтобы актриса не пришла на репетицию из-за болезни или легкого недомогания.

"Помню у нас были гастроли. Перед этим Нелли сломала ногу, но она все равно поехала с нами. Три дня, пока мы ехали в дороге, ни разу она не пожаловалась на боль, вышла на сцену и сыграла достойно. Она была очень внимательной, часто любила угощать своих коллег", – поделился воспоминаниями ее коллега Даур Арухаа.

С любимым театром Нелли Лакоба не расставалась до последних дней своей жизни. Свой последний спектакль она отыграла 4 декабря.

"В последнем своем спектакле, в "Махазе", она так хорошо сыграла… Все актеры говорят, она будто чувствовала, что это ее последний спектакль", – добавила Виолетта Маан.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сергей Габния, Даур Арухаа, Виолетта Маан, Роман Сабуа

Человек с большим сердцем

Для коллег Нелли Лакоба была не только хорошим актером, но и замечательным человек, который заботился обо всех. По воспоминаниям сотрудников театра, у нее были лучшие человеческие качества – доброта и отзывчивость. Недаром друзья называли ее матерью Терезой, а юные актеры бабушкой.

"Она была открытой для всех. О Нелли можно рассказывать только хорошее. Она была очень внимательной и заботливой. Любила всех угощать. Помнится мне, перед каждым спектаклем мы собирались здесь, в ее гримерной, она рассказывала смешные истории, поднимала нам настроение, и так мы выходили на сцену. Мне очень больно, что так внезапно ее не стало с нами", – добавила подруга актрисы Софа Агумаа.

© Фото : из архива абхазского драмтеатра Нелли Лакоба во время спектакля

Заслуженная артистка Абхазской АССР и Грузинской ССР, Народная артистка Абхазии Нелли Лакоба родилась 30 декабря 1936 года в селе Лыхны. В 1968 году окончила Тбилисский государственный театральный институт имени Шота Руставели. С 1968 года – актриса комедийного плана Абхазгосдрамтеатра. В 1968 году избрана депутатом Верховного Совета Абхазской АССР. В 2010 году удостоена премии имени Фаины Раневской за лучшую женскую роль (Маша – "Махаз") на Всероссийском театральном фестивале "Русская комедия". Кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени. Награждена грамотой Верховного Совета Абхазской АССР.