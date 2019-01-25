Политические шутки и абхазские реалии: возвращение КВН

Полуфинал премьер-лиги КВН Абхазии прошел в Госфилармонии в четверг 24 января. О восточных "тайнах" ткуарчалцев, армянских секретах успеха и абхазской Академии нанук, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Юмор по-мужски

Возрождение абхазского КВН – так с самого начала заявила о себе премьер-лига. Неудивительно, что возрождать абхазский юмор доверили мужчинам. На сцену вышли четыре команды юношей.

Самыми толерантными оказались юмористы объединенной сборной биолого-географического и физико-математического факультетов. В свою команду ребята "впустили" двух девушек.

Премьер-лига по традиции началась с приветствия. Команды в свободной форме должны были представить себя и, конечно же, рассмешить зрителя. В ход пошли "наболевшие" темы про пенсии, зарплаты и демографию.

Команда "Дождевой удар" из Ткуарчала начала приветствие с прогноза погоды.

"Срочное сообщение! Со стороны цивилизации на Ткуарчал надвигается циклон. И, слава богу, хоть что-то!" - сообщил "диктор".

Ребята раскрыли и несколько восточных "тайн". Оказывается, в Ткуарчале уже давно работает собственный аэропорт, но в плохую погоду его используют как бассейн. Первый пассажир только прилетел из Амстердама. По прилету ему вручают семь приглашений на свадьбы.

"Нет-нет. За такие деньги я еще несколько раз отдохну в Амстредаме", – заявил путешественник.

Интересный факт. Оказывается, в Ткуарчале детям дают необычные имена. Зрителям представили учеников школы по имени Яза Анкваб, Мыза Хаджимба и Ктоза Бжания. Политические шутки пришлись по вкусу залу, ткуарчалцев "искупали" в аплодисментах.

Команда армянской общины "Гумский уезд" поделилась секретом армянского успеха – "кто рано встает, тот больше пихнет". У биологов и физиков свои "рецепты". Капитан команды признался, что к игре они подошли серьезно и приняли абхазский "допинг" – редбул с ашьхардацем, но все же предупредили: "Юмор нашей команды, как абхазский язык. Не все его понимают".

По итогам первого конкурса жюри выше всего оценили юмор ткуарчалцев. Единогласно – пять пятерок.

© Sputnik / Константин Грецов Полуфинал премьер-лиги КВН Абхазии в Госфилармонии, 24 января 2019

Знакомые сюжеты и стереотипы

Во второй части команды должны были представить сюжет из известного фильма, программы, игры или литературного произведения.

Для второго конкурса биологи подготовили свою версию фильма "Иван Васильевич меняет профессию". К идеям Шурика вернуться в прошлое все так же отнеслись с недоверием.

© Sputnik / Константин Грецов Полуфинал премьер-лиги КВН Абхазии в Госфилармонии, 24 января 2019

"Как вы не понимаете. Я же могу вернуться в 1994 год и написать на всех зданиях "ЗАНЯТО". Да что там на зданиях, на всей Гагре!" - поделился "ученый" своей идеей.

Объединенная команда истфака и филфака АГУ с самого начала заявила, что их козырь – музыка. Для конкурса ребята переиграли известное шоу "Угадай мелодию". На экране появились категории, ребята принялись угадывать.

- Так, подождите. А почему в категории "Хиты Джими Шумения" всего одна песня?

- А что, у него есть и другие хиты?

- Так у него их вообще нет!

Сам певец, сидевший в зале, совсем не обиделся и даже похлопал веселым и находчивым.

© Sputnik / Томас Тхайцук Константин Грецов Полуфинал премьер-лиги КВН Абхазии в Госфилармонии, 24 января 2019

Гумские армяне решили представить не сюжет, а известные "стереотипы" об амшенцах. В ход пошел "шалахо", юмористы вышли в зал и стали раздавать мандарины и фрукты, на сцену посыпались пятитысячные купюры. А в конце один из участников заявил: "Пойду, просто укутаюсь в лаваш".

У ткуарчалцев разгорелись нешуточные страсти. На программе "Пусть говорят" семья решала вопрос – стоит ли жизнь быка того, чтобы разговорить абхазскую невесту. В дискуссии участвовали профессор Академии нанук и родственники с двух сторон.

Гвоздем "программы" стал ведущий. На сцену вышел знаменитый Лерик Аршба и "разрулил" ситуацию. Было решено – невестка не заговорит, ибо работает в милиции.

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По результатам второго конкурса первые места разделили био-физики и "Дождевой удар", на последнем месте оказалась команда историков и филологов "Миф". Посовещавшись, судьи решили дать еще один шанс выбывшим, в финал прошли все четыре команды.