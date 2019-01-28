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Третьяковская галерея, архивное фото

Подозреваемого в похищении картины Куинджи из Третьяковской галереи задержали

© Sputnik / Евгений Биятов
Культура
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Похищенная из Третьяковской галереи в воскресенье 27 января картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" найдена в Одинцовском районе Подмосковья.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Предполагаемый похититель картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи задержан, картина найдена в Одинцовском районе Подмосковья, сообщает РИА Новости.

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© Фото: Sotheby's
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По данным агентства, подозреваемый - 31-летний мужчина, которого ранее задерживали за хранение наркотиков, кроме того, он - фигурант уголовного дела и на момент задержания находился под подпиской о невыезде.

В настоящее время устанавливаются возможные соучастники задержанного, расследование уголовного дела продолжается, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Ранее сообщалось, что неизвестный похитил картину "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи из Третьяковской галереи в воскресенье 27 января. Ее страховая стоимость, по данным Минкультуры, составляет 12 миллионов рублей. Экспонаты временной выставки Куинджи в Третьяковской галерее были застрахованы в якутской компании "Стерх".

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Теги:
картины, похищение, Третьяковская галерея, Архип Куинджи


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