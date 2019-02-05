Изрезанную картину Бэнкси выставили в немецком музее

Картина Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" выставлена в музее современного искусства в Баден-Бадене.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Изрезанную наполовину картину британского мастера стрит-арта Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" выставили в музее современного искусства в Баден-Бадене, предварительно обезвредив встроенный в раму механизм, сообщает портал "360".

Уточняется, что сотрудники музея разобрали раму и деактивировали измельчитель, чтобы перформанс, который наблюдали участники аукциона Sotheby’s, не повторился вновь и полотно не уничтожилось полностью.

Отмечается, что сам Бэнкси вряд ли бы поддержал идею брать деньги за демонстрацию его творений, поэтому экспозиция будет бесплатной.

Ранее сообщалось, что одна из самых знаменитых работ мастера стрит-арта "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за миллион фунтов стерлингов.