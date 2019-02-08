"Хаджи-Мурат" из Абхазии откроет фестиваль в Саранске

СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Международный театральный фестиваль русских драматических театров "Соотечественники" откроется в Саранске 29 марта спектаклем РУСДРАМа "Хаджи-Мурат", сообщил корреспонденту Sputnik гендиректор театра Ираклий Хинтба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль-метафора: предпремьерный показ "Хаджи-Мурата" состоялся в РУСДРАМе

По словам Хинтба, выбор "Хаджи-Мурата" для участия в фестивале был обусловлен тем, что это единственная постановка повести Толстого.

"Это наша последняя по времени премьера. Спектакль идет с большим успехом в нашем театре. Мне кажется, это знаковая работа для нас. Очень интересный, лаконичный и образный спектакль. Не банальный, не однозначный. Ни в одном театре мира на сегодняшний день не идет спектакль по этой повести, – отметил Хинба. – Мы уже отправили в Саранск видеозапись спектакля. Жюри фестиваля, как мне передали, в восторге от увиденного".

Вместе с актерами поедут режиссер спектакля, художник-постановщик и художник по свету, чтобы адаптировать "Хаджи-Мурата" к новой сцене.

"Мы, конечно, очень волнуемся, хотим, чтобы спектакль прошел на должном уровне. Все-таки это новая площадка, спектакль технически сложный, выдающаяся работа художника-постановщика, художника по свету должна быть представлена в полной мере и на должном уровне. И мы хотим, чтобы присутствовали и художник-постановщик, и художник по свету, и режиссер Адгур Кове, который все это придумал и сделал потрясающий спектакль. Они тоже должны выехать вместе с нами для того, чтобы подготовить спектакль к показу", – сказал Хинтба.

Минимум слов: кадры с "закрытого" показа "Хаджи-Мурата" в РУСДРАМе>>

Международный театральный фестиваль русских драматических театров "Соотечественники" пройдет в столице Мордовии с 29 марта по 4 апреля. В нем участвуют театры из Абхазии, Германии, Испании, Венгрии, Казахстана, Латвии и России.