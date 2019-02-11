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Государственный русский театр драмы

РУСДРАМ открыл набор в детскую театральную студию

© Sputnik Томас Тхайцук
Культура
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Заявки в детскую театральную студию РУСДРАМа принимаются с 11 по 20 февраля.

СУХУМ, 11 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Русский театр драмы открыл набор в театральную студию, рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

"Были многочисленные обращения и просьбы наших зрителей, чтобы при нашем театре была открыта детская студия, где будущие артисты могли бы получить комплекс знаний и умений. Мы пошли навстречу нашим зрителям. Мы открываем студию. Объявили прием заявок", – рассказал Ираклий Хинтба.

Прием заявок открылся в понедельник 11 февраля. Принимаются дети от девяти лет. Хинтба отметил, что интерес к театральной студии большой. За несколько часов подали заявки более 10 детей. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Занятия в детской студии будут проводить ведущие актеры РУСДРАМа во главе с Заслуженным артистом Абхазии Джамбулом Жордания. Детей будут обучать актерскому мастерству, пластике, сценической речи и вокалу. 

"Будем привлекать детей к участию в различных мероприятиях, которые будут проходить в театре. И, конечно, через какое-то время сделаем отдельный спектакль с ними. Поэтому важно, чтобы актер воспитывался с детства. Возможно, эти дети сформируют будущее поколение профессиональных абхазских актеров", – добавил гендиректор театра. 

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Прием заявок продлится до 20 февраля. По словам Ираклия Хинтба, 20 и 21 февраля будут вступительные испытания в театральную студию. Всего в студию планируют зачислить 15 человек.

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Теги:
Ираклий Хинтба, РУСДРАМ


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