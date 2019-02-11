Литературный вечер к 145-летию Дмитрия Гулиа пройдет в Москве

В вечере примут участие абхазские поэты, писатели и историки, будут прочитаны отрывки из произведений Дмитрия Гулиа.

СУХУМ, 11 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Литературный вечер "Абхазия – моя страна", посвященный 145-летию народного поэта Абхазии Дмитрия Гулиа, пройдет в Москве в Чеховском культурном центре 22 февраля, рассказала Sputnik советник Посольства Абхазии в России Татьяна Гулиа.

© Fotolia / James Thew Объявлен конкурс на присвоение премии имени Дмитрия Гулиа

В мероприятии примут участие абхазские поэты, писатели, историки и эстрадные исполнители. На вечере прочтут отрывки из произведений и стихов Дмитрия Гулиа и других абхазских классиков. Гостям также будет показано документальное кино о жизни писателя, снятое на основе архивных материалов семьи Гулиа.

"Посольство Абхазии совместно с Московской абхазской диаспорой уже 20 лет ежегодно устраивают подобные вечера. Они дают возможность москвичам познакомиться с абхазской культурой, литературой и историей" – добавила Гулиа.

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Литературный вечер "Абхазия – моя страна" состоится в Чеховском культурном центре 22 февраля в 11:00. Вход свободный.