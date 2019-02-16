Новая жизнь старых героев: советские мультфильмы получат продолжение

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Культовые советские мультфильмы получать продолжение в 2019 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правления киностудии Юлиану Слащеву.

"Ну, погоди!", "Маугли", "Умке", "Бременским музыкантам", "Чебурашке и крокодилу Гене" и другим историям киностудии "Союзмультфильм" исполняется 50 лет в этом году.

"Вы знаете, в этом году исполняется 50 лет не только "Ну, погоди!", но и еще целому ряду наших мультфильмов. Над каждой из франшиз, особенно юбилейных, которым исполняется круглая дата, мы думаем о том, как придать им новую жизнь. Где-то это будут продолжения, и разработка нескольких продолжений идет. Сразу честно, не скажу каких, чтобы не сделать из этого раньше времени сенсацию. Где-то это будут анимированные комиксы, короткие истории с персонажами - по каждому из юбилейных персонажей мы обязательно сделаем новую историю, - заявила Слащева.

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Она подчеркнула, что продукция киностудии нацелена не только на детскую аудиторию, но и на взрослых, возраста 25-45 лет.

По ее словам, новые серии "Простоквашино" - яркий пример того, как удачно может быть прописан трехуровневый актуальный юмор - для взрослых, для подростков и для детей.