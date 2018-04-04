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Героев из мультфильмов Трое из Простоквашино

Новая серия "Простоквашино" уже набрала более семи миллионов просмотров

© Фото: © Фото : предоставлено организаторами Большого фестиваля мультфильмов
Новости
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Первая серия продолжительностью шесть минут посвящена ушедшему из жизни Олегу Табакову, который озвучивал кота Матроскина в классическом мультфильме.

СУХУМ, 4 апр — Sputnik. Первая серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино" собрала более 7 миллионов просмотров меньше, чем за сутки с момента публикации в социальной сети "ВКонтакте", сообщает РИА Новости.

Показ также прошел в "Одноклассниках" и на платформе сайта Кино Mail.Ru. Персонажей мультфильма озвучили Гарик Сукачев (Шарик), Иван Охлобыстин (Печкин), Юлия Меньшова, Алексей Онежен (дядя Федор) и Антон Табаков.

Первую серию мультфильма посвятили памяти Олега Табакова, который ушел из жизни 12 марта. В новых сериях Матроскин заговорил голосом сына Олега Табакова — Антона.

"Союзмультфильм" ранее объявил о выходе новых историй про знаковых для киностудии героев "Простоквашино". Всего с 2018 по 2020-й планируется выпустить 30 серий.




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