Не дать опустить руки: Рубен Депелян нуждается в повторной операции

Впервые благотворительный спектакль для сбора средств на лечение актера Рубена Депеляна прошел в РУСДРАМе в октябре 2018 года.

СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. РУСДРАМ направит все средства от продажи билетов на спектакль "Широколобый", который состоится 19 февраля, на повторную операцию Рубена Депеляна, рассказал в интервью Sputnik генеральный директор театра Ираклий Хинтба.

"Насколько известно нашим зрителям, актеру РУСДРАМа Рубену Депеляну диагностировали серьезное заболевание обоих тазобедренных суставов. Поэтому возникла необходимость по замене этих суставов и дальнейшему восстановлению. Три месяца назад была проведена первая операция на одном суставе, а сейчас возникла необходимость в операции на второй сустав, чтобы Рубен смог полностью восстановиться. Для этого нам нужно собрать 300 тысяч рублей. Мы ждем зрителей, потому что приход любого человека будет маленьким шагом к выздоровлению нашего актера", - объяснил Хинтба.

Впервые благотворительный спектакль для сбора средств на лечение Рубена Депеляна "Клинический случай" прошел в РУСДРАМе в октябре 2018 года. По словам гендиректора театра, с помощью зрителей и пожертвований частных лиц удалось собрать более 300 тысяч рублей.

Сам Депелян на официальной странице РУСДРАМа в Facebook сообщил о том, что первая операция прошла успешно.

"После операции все налаживается. По прошествии двух месяцев после первой операции начались самостоятельные прогулки", - отметил он.

Также актер обратился к зрителям РУСДРАМа и всем лицам, оказавшим ему материальную помощь.

"Любая беда, большая или маленькая, которая врывается в жизнь человека, сталкивает его с не очень приятными сторонами жизни — боль, бессилие, безнадежность, страх и одиночество. В такие минуты отчаяния очень важно чувствовать поддержку, она не дает опустить руки. Безусловно, проходить через жизненные испытания намного проще, когда рядом близкие люди! Спасибо за неравнодушие к чужой беде!" – пишет Депелян.

Рубен Депелян был принят в труппу Государственного Русского театра драмы Республики Абхазия в 2007 году. Играет в спектаклях "Рождество в доме Купьелло", "Тартюф", "Пять вечеров", "Примадонны", "Ревизор", "Клинический случай", "Все мои сыновья".

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