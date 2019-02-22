Культура в гостях: абхазские художники открыли выставку в Майкопе

СУХУМ, 22 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Выставка "Абхазия. История, культура, современность", посвященная 80-летию Союза художников Абхазии, открылась в Майкопе 22 февраля, сообщили Sputnik в пресс-службе Минкультуры Абхазии.
"На этом же месте четыре года назад мы открывали выставку абхазских художников. Но за четыре года очень многое произошло. Сегодняшнее мероприятие для нас носит новый формат. В течение дня мы постарались провести сразу несколько мероприятий, чтобы наши коллеги и друзья смогли в течение одного дня посмотреть разные стороны нашей жизни. Стало хорошей традицией каждые несколько лет ездить сюда с новой выставкой. Между Абхазией и Адыгеей сложились очень теплые, дружественные связи", – открыла выставку министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.
На открытие выставки пришел и министр культуры Адыгеи Юрий Аутлев. Он отметил важность акции "Абхазия. История, культура, современность".
"Сегодня очень важные и интересные мероприятия произошли с утра. Это и открытие фотовыставки. Очень приятно, что Союз художников Абхазии, которому исполнилось 80 лет, решил провести такое мероприятие. Важно, когда творческие люди дружат и общаются. Возможность вживую посмотреть работы художников и пообщаться с ними очень дорогого стоит", – сказал Аутлев.
На выставке в Адыгее представлено 86 работ абхазских художников. Экспозиция будет открыта для посетителей в течение месяца.
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Выставка "Абхазия. История, культура, современность", посвященная 80-летию Союза художников Республики Абхазия, проходит в рамках визита абхазской делегации в Адыгею.