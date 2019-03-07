Эффектный "Триумф любви": Лука Гаделия дебютировал в Большом театре

СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия дебютировал на исторической сцене Большого театра 5 марта, сообщил в интервью радио Sputnik сам Лука Гаделия.

Органист из Абхазии получил приглашение на ежегодный гала-концерт "Триумф любви" от идейного вдохновителя проекта Евгении Кривицкой.

"Для меня это определенная веха в моем творчестве. Выступить на сцене легендарного Большого театра – определенные эмоции, мне было очень приятно получить приглашение от Евгении Кривицкой, идейного вдохновителя органных гала-концертов "Триумф любви", которые проходят в театре всего лишь раз в год. Я раньше бывал в Большом театре в качестве зрителя, но посетить театр с другой стороны, со сцены – непередаваемые ощущения. Очень прекрасные ощущения от этого концерта", – признался Лука Гаделия.

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Программа гала-концерта, по словам Гаделия, была весенней, романтической. Органист из Абхазии исполнил произведения как сольно, так и в различных ансамблях.

"Мне посчастливилось выступить с солистами Большого театра – Светланой Шиловой, скрипачкой Людмилой Херсонской. Изюминкой концерта стало наше трио с Александром Болдачевым и Алексеем Волковым. Мы исполнили знаменитую колыбельную Клары из Гершвиновской оперы "Порги и Бесс", – добавил Гаделия.

"Триумф любви" в Большом театре, как отметил Гаделия, стал впечатляющим представлением с красивым видеорядом и световыми эффектами.

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Традиция органных гала-концертов была заложена в Большом театре в 2013 года, когда на исторической сцене был установлен инструмент немецкой фирмы Glatter-Goetz с тысячами труб и двумя клавиатурами.