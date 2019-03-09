Бах и Вивальди: Лука Гаделия сыграл на концерте фонда "Бельканто" в Москве

Концерт классической музыки, в котором участвовал абхазский органист Лука Гаделия, прошел в кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла в Москве в субботу 9 марта.

СУХУМ, 9 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазский органист Лука Гаделия исполнил одно из самых знаменитых произведений немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха "Токката и фуга ре минор", Вивальди и другие произведения на концерте в кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла, сообщил корреспонденту Sputnik сам музыкант.

Концерт классической музыки в кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла провел благотворительный фонд "Бельканто".

"На самом деле, этот фонд много раз меня приглашал участвовать в своих проектах. Это очень интересные проекты, для широкой аудитории. То есть для публики, которая пришла послушать именно красивую популярную музыку. В сегодняшнем концерте прозвучали такие произведения, как, например, первая часть фортепианной сонаты Бетховена, "Маленькая ночная серенада" Моцарта. Я же исполнял сочинение Баха "Токката и фуга ре минор". Наверное, самое знаменитое произведение Баха, также концерт Вивальди и другие произведения. Программа очень легкая, очень весенняя", – рассказал Лука Гаделия.

Музыкант ведет активную концертную деятельность. 5 марта он впервые выступил на исторической сцене – в Большом театре.

"Конечно, это радость выходить на сцену. Да, бывают сложности с репетициями - иногда они очень рано проходят, а иногда очень поздно. Но все это восполняется выступлением на сцене. Ты получаешь мощный энергетический заряд", – признался органист.

В ближайших планах у Луки Гаделия совместное выступление с абхазской оперной певицей Кристиной Эшба в Малом зале Московской консерватории 24 марта.

"Также концерты будут в апреле в Лютеранском соборе в Петербурге, куда нас пригласили с Кристиной", – добавил Гаделия.

В Абхазию же Лука Гаделия вернется в июне, по традиции он примет участие в ежегодных органных концертах в Пицундском соборе.