С песней по жизни: Тото Аджапуа исполнилось 80 лет

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Не ощущать года

Тото Аджапуа родился 23 марта 1939 года в селе Отап Очамчырского района. Когда ему было 22 года не зная нот он поступил в музыкальное училище.

"Услышав мой голос, меня приняли, но образования нотного у меня не было. У меня был педагог по вокалу грек Янис Токмакидис, который очень любил Абхазию, нашу народную музыку, он три года готовил меня в Абхазии, потом уже я поехал поступать в Тбилисскую консерваторию", - рассказал Тото Аджапуа.

В 1977 году он окончил композиторское отделение Тбилисской консерватории. Учась, работал педагогом по культуре речи абхазского языка в Тбилисском театральном институте, а также стажер-солистом Тбилисского театра оперы и балета.

© Sputnik / Томас Тхайцук Не пулей, а песней

Юбиляр говорит, что не ощущает того, что ему исполнилось 80 лет.

"Мое сердце не говорит мне о том, что мне 80 лет и слава богу и это не смотря на то, что на протяжении жизни пришлось испытать много трудностей", - отметил певец.

Аджапуа также рассказал, что в семье, в которой он рос ему привили любовь к родине, языку, традиционным обычаям абхазов и конечно искусству.

"В нашей семье мы всегда слышали песни, моя мать родилась в творческой семье и поэтому я вырос в сопровождений песен", - рассказал юбиляр.

В отцовский дом Тото Аджапуа приезжали наездники погостить в село Отап. "Мы были детьми и всегда хотели, чтобы к нам приходили гости. Когда они усаживались за стол звучали песни, которые мы с удовольствием слушали. Моя бабушка играла на ачамгуре, мать и отец также хорошо пели, отец еще и танцевал. Оттуда идет моя любовь к песне", - рассказал Аджапуа.

Вернувшись в Абхазию после окончания Тбилисской консерватории, он более двух лет работает солистом Абхазской госфилармонии. Одновременно он преподавал вокал в Сухумском музыкальном училище.

Автор более 600 композиций

Тото Аджапуа – автор более 600 произведений. Он пишет инструментальную музыку, произведения для детей, но особенно привлекают композитора кантатно-ораториальный и песенный жанры.

Свою первую композицию он посвятил своей бабушке, которая воспитала его. "Первую композицию я посвятил ей. Она была на слова Бориса Гургулия "Иарҳәала ачамгур" (Играй ачамгур). Все мои произведения или трагические, или героические, есть и лирические, к примеру, "Мрамза", ее часто и абазины поют", - отметил Аджапуа.

Отечественная война народа Абхазии оставила глубокий след в жизни семьи Тото Аджапуа, на войне он потерял сына и брата. Во время войны композитор написал такие песни как "Где бы ни был абхаз", "Батальон "Горец", "Не пройдет", "Сестры наши".

Среди произведений Аджапуа кантаты "Великая Абхазская стена", "Абрыскьал", "Ефрем Эшба", "Уарбану?", хореографическая сюита "Нартаа", соната для флейты и фортепиано, восемь вариаций для фортепиано, "Абхазские литургические песнопения", кантаты "Члоу", "Отап", "Кто ты?", "Думы о Родине", "Абхазская шуточная" для симфонического оркестра.

Тото Аджапуа — Народный артист Абхазии, член Союза композиторов СССР, лауреат Государственной премии имени Дырмита Гулиа, лауреат премии "Летопись войны", кавалер ордена Леона, ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени. Более 20 лет Тото Аджапуа проработал в Государственной хоровой капелле Абхазии, трудясь над сохранением и популяризацией музыкальных традиций Абхазии.