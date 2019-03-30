Влюбить в себя: РУСДРАМ показал “Хаджи-Мурата” в Саранске

Какую ошибку актерам РУСДРАМа разрешил допустить режиссер Адгур Кове, из-за чего спектакль “Хаджи-Мурат” может не понравиться зрителям и чем был бы доволен Лев Толстой, узнала Амра Амичба, которая побывала на открытии фестиваля “Соотечественники” в столице Мордовии в Саранске 29 марта.

Амра Амичба, Sputnik

“Добро” на ошибку

Актеров РУСДРАМа застала за разминкой на сцене Государственного русского драматического театра Мордовии. По словам гендиректора Театра Искандера Ираклия Хинтба, разминки перед спектаклями стали уже традицией. Помимо тренировки памяти при запоминании текста актерам требуется и хорошая физическая форма, чтобы иметь возможность играть в предлагаемых задумках режиссеров. А режиссер “Хаджи-Мурата” Адгур Кове и балетмейстер Людмила Вединяпина оказались горазды на творческие “выдумки”: мизансцен и танцевальных номеров, где требуются недюжинные акробатические способности немало. Как заметил Кове, спектакль построен на пластических этюдах, и в нем первичен язык действия, а не слова.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль-метафора: предпремьерный показ "Хаджи-Мурата" состоялся в РУСДРАМе

Исполнитель заглавной роли Осман Абухба признался, что в физическом плане в “Хаджи-Мурате” для него самая сложная роль.

“В эмоциональном плане, конечно, мне сложнее во “Всех моих сыновьях”, - сказал он. - Мы первооткрыватели произведения Толстого на сцене, загорелись идеей и хотим показать спектакль ”Хаджи-Мурат” в его лучшем виде”.

Физически сложная роль и у актера Кирилла Шишкина, которому приходится все время кого-то поднимать, перетаскивать и крутить. По крайней мере на репетиции он выглядел самым уставшим. Возможно потому, что танцевальные номера репетировались один за другим.

“Сказалась еще усталость от дороги, очень долго ехали на поезде. Не люблю поезда, утомительно”, - сказал Шишкин. Не без радости он поделился, что на открытие фестиваля из Москвы специально приехала его девушка.

© Foto / РУСДРАМ Показ спектакля “Хаджи-Мурат” в Саранске

“Сделала мне такой прекрасный сюрприз. Переписывался с ней с утра, ничем себя не выдала. Сейчас выходил на перекур, чуть не прошел мимо, подумав, что сидят две сотрудницы театра. Оказалось, приехала на утреннем поезде со своей подругой. И хоть билетов уже давно нет на “Хаджи-Мурата”, какими-то окольными путями договорилась с местным театром и придет на показ”.

По словам помощника режиссера Лики Мамацевой, несмотря на то, что привезли с собой в Саранск около 600 килограмм реквизита, в том числе часть световой и звуковой аппаратуры РУСДРАМа, ее оказалось недостаточно.

”Художнику по свету Евгению Лисицыну пришлось фактически заново “написать” световую партитуру. Благодаря спонсорам и меценатам РУСДРАМ в этом плане оснащен очень хорошо, по последнему слову техники”, - отметила Лика Мамацева.

Многие актеры поделились, что их приятно поразила столица Мордовии.

“Как только сошли с поезда, нам оказали такой теплый прием. Все доброжелательные, приветливые, открытые. Даже не знаю, какие еще эпитеты применить, настолько нам все здесь понравилось, - выразил собирательное мнение коллег актер Эмиль Петров. - Был санитарный день, но нам устроили экскурсию в музей имени Степана Эрзья.

К трем часам дня генеральный прогон завершился и актеры пошли отдыхать перед “ответственным”, по их словам, выступлением. Но прежде режиссер устроил разбор увиденного.

© Foto / РУСДРАМ Показ спектакля “Хаджи-Мурат” в Саранске

“Без накладок не обойтись. Сцена для вас не родная. Но если вы в творческом азарте нарушите какую-то режиссерскую мизансцену, я вас ругать не буду, если это будет оправдано и от актеров идет энергия, которая заряжает зрительный зал,- напутствовал Адгур Кове. - Не будьте вялыми. Понимаю, что на репетиции работали в энергосберегающем режиме. Выложитесь эмоционально. Зрители Саранска не знают ничего о вас, ни ваш театр, ни ваши спектакли. У вас есть шанс влюбить их в себя”.

В спектакле “Хаджи-Мурат” играют двое приглашенных артистов Абхазского драмтеатра Аляс Колбая и Саид Лазба. Как пояснил гендиректор Русского драмтеатра, когда в их постановках выбывает актер по состоянию здоровья, из-за небольшой труппы заменить некому. К тому же нужен актер, который подходил бы на роль по типажу, и тогда обращаются в дружественный соседний театр. Однако актер Саид Лазба признался, что ему больше нравится играть на абхазском языке. Иного мнения придерживается его коллега Аляс Колбая.

© Foto / РУСДРАМ Показ спектакля “Хаджи-Мурат” в Саранске

“Хорошо быть двуязычным артистом. Это опыт, к тому же не знаешь, какую роль предложат”, - с улыбкой заметил он, предвкушая и другие предложения.

Толстой доволен

Зал Государственного русского драматического театра Мордовии вмещает 400 зрителей. Билеты на русдрамовского “Хаджи-Мурата” были раскуплены за два месяца. По словам зрительницы Натальи Осяниной, купить билет на выступление незнакомого театра ее сподвигла тема спектакля.

“Мой сын служил в Южной Осетии. Я была в Абхазии, в Гагре и Сухуме, в 1983 году. Произведение Толстого о другой народности. Фактически будут играть самих себя, внешность и темперамент соответствуют”.

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Зрительница Екатерина Надькина не читала “Хаджи-Мурата”, но, по ее словам, общается с востоковедом, который очень интересуется архивными материалами об этой исторической личности.

“У меня есть представление о том, кто он, и что с ним произошло. Мне будет интересно посмотреть на театральное перевоплощение литературного произведения”, - сказала зрительница.

Перед показом сухумского спектакля прошло торжественное открытие 14-го фестиваля “Соотечественники”. В выступлении организаторы отмечали, что зарубежные русские театры сохраняют традиции русского театрального искусства, русский язык и культуру.

“Наши классики - наше богатство. Яркого впечатления от просмотра спектакля желаю вам”, - сказала Светлана Гарон.

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© Foto / РУСДРАМ Показ спектакля “Хаджи-Мурат” в Саранске

А дальше на сцене уже властвовал Толстой, Хаджи-Мурат и актеры РУСДРАМа. Спектакль может не понравиться только по одной причине: он короткий, идет всего час десять минут.

По словам зрительницы Татьяны Бебеновой, после таких постановок понимаешь, что театр будет жить вечно.

“И это не просто слова, а глубоко прочувствованная эмоция. Бесподобный свет, который раскрывает картинку и становится еще одним героем этой постановки. Артисты великолепны, чувствуешь образ, который они передают. Не надо много слов, все понятно в каждом движении актеров на сцене, во взаимодействии друг с другом и со зрителем. Заставляют сопереживать. Особенно впечатлил танец, когда два народа идут друг против друга, “нанизывая” на палки человеческие тела. Это до мурашек. Спасибо большое режиссеру, его коллегам и директору, который предложил, как я понимаю, сделать эту постановку. Поймала себя на мысли, что Лев Толстой остался бы доволен, если увидел бы, как поставили его произведение в Абхазии”, - сказала она.

Бебенова призналась, что мечтает посмотреть в РУСДРАМе спектакль “Широколобый”, о котором услышала накануне, по произведению любимого автора Фазиля Искандера.

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