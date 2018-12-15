Хинтба о "Хаджи Мурате" РУСДРАМа: в чем-то жесткий, в чем-то сентиментальный спектакль

"Режиссер Адгур Кове вернулся в Абхазию, чтобы поставить спектакль. Я очень рад, что это произошло, потому что это очень талантливый режиссер, настоящий мастер, человек, обладающий высокими профессиональными качествами и большим вкусом, ощущением современности. Само произведение "Хаджим Мурат" Льва Толстого – это гениальный текст. Мы, кстати, приурочили эту премьеру к 195-летию со дня рождения Льва Николаевич Толстого, которое отмечается в этом году. Это произведение само по себе не сценичное, те, кто его читал, знают, что сюжет там повествовательный. Когда эта идея возникла, я подумал, что наверное есть шанс попробовать пригласить Адгура Кове, чтобы он вернулся в этот театр, которым он руководил в начале 90-х годов. Я подумал, что было бы хорошо, чтобы был творческий тандем с художником-постановщиком Баталом Джапуа, с нашим выдающимся художником.

Тема "Хаджи Мурата" - это тема свободного человека, не терпящего над собой никакого гнета, но оказывающегося все равно заложником обстоятельств и своей судьбы, отметил Хинтба.

"Это тема очень сложная, поэтому "Хаджи Мурат" ни в качестве спектакля, ни в качестве фильма не появлялся в российской культуре. Мы постарались сейчас обратиться к этой теме. Кове изначально называл все это авантюрой, но он сам втянулся и Батал Джапуа втянулся и придумал потрясающую сценографию. И Адгур Кове нашел ключ к "Хаджи Мурату". Это будет не этнографический спектакль, это не будет реалистичный, бытовой спектакль, где персонажи сидят в исторических костюмах и о чем-то важно рассуждают. Это будет очень образный, эмоциональный, пронзительный, в чем-то жесткий, в чем-то сентиментальный спектакль, решенный во многом за счет актерской пластики", - рассказал Хинтба.

Полную версию интервью с Ираклием Хинтба слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

17 и 18 декабря в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоится премьера спектакля "Хаджи Мурат" по произведению Льва Николаевича Толстого.

Все готово: РУСДРАМ в предвкушении "Хаджи Мурата">>