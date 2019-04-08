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Рояль от производителя Steinway & Sons

Рояль стоимостью больше одного миллиона рублей подарили Абхазскому драмтеатру

© Foto/ Facebook/Liudmila Nodar Tchanba
Культура
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Рояль от производителя Steinway & Sons передали Абхазскому драмтеатру меценаты из Германии.

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Абхазскому государственному драматическому театру имени Самсона Чанба подарили рояль стоимостью один миллион 200 тысяч рублей, рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия гендиректор этого театра Нодар Чанба.

Чанба отметил, что рояль от производителя Steinway & Sons передали Абхазскому драмтеатру его друзья из Германии.

"Этот инструмент долгое время использовали в Москве. Затем его перевезли в Казань, и Казанская консерватория хотела приобрести этот рояль в рассрочку на три года, но владельца не устроило это предложение. Сначала за него просили два миллиона рублей, потом полтора миллиона, и в итоге удалось купить рояль за один миллион 200 тысяч рублей", - отметил Чанба.   

Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Он добавил, что незадолго до этого президент Абхазии Рауль Хаджимба выделил средства на покупку этого инструмента, которые будут перенаправлены на нужды театра. Чанба также объяснил, зачем рояль нужен Абхазскому драматическому театру.

"С самого начала открытия Абхазского театра в нем всегда были рояли, которые испортились, так как во время ремонтных работ их вынесли на улицу, и они сгнили. В любом драматическом театре мира, куда бы вы ни пришли, есть рояли. Теперь у нас есть фортепиано, и мы будем проводить концерты тоже", - сказал гендиректор Абхаздрама.

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Нодар Чанба выразил надежду на то, что в будущем появятся еще меценаты, готовые помочь в оснащении музыкальными инструментами Абхазский драматический театр.

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Теги:
Абхазский драматический театр


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