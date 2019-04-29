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Спектакль Дом Бернарды Альбы

Спектакль "Дом Бернарды Альбы" наградили за лучшую сценографию в Майкопе

© Sputnik / Илона Хварцкия
Культура
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Международный фестиваль адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг" проходил в Майкопе с 22 по 28 апреля.

СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Награду в номинации "За лучшую сценографию" на международном фестивале адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг"  получил Виталий Кацба за спектакль "Дом Бернарды Альбы". Об этом сообщается на странице министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии в Facebook.

Спектакль Дом Бернарды Альбы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазский драмтеатр показал "Дом Бернарды Альбы" в Майкопе

Спектакль "Дом Бернарды Альбы" Абхазского драматического театра показали зрителям фестиваля "Кавказский меловой круг" в Майкопе 26 апреля.

Международный фестиваль адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг" проходил в Майкопе с 22 по 28 апреля.

В фестивале приняли участие 12 театральных коллективов из Нальчика, Черкесска, Назрани, Грозного, Владикавказа, Цхинвала, Махачкалы. Абхазию представили два театра – Абхазский государственный драматический театр и Государственный Молодежный театр.

"Келешбей" предстал перед майкопским зрителем>>

Молодежный театр показал спектакль "Келешбей" на Международном фестивале адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг".

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Теги:
Абхазский драматический театр


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