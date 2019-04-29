Спектакль "Дом Бернарды Альбы" наградили за лучшую сценографию в Майкопе

Международный фестиваль адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг" проходил в Майкопе с 22 по 28 апреля.

СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Награду в номинации "За лучшую сценографию" на международном фестивале адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг" получил Виталий Кацба за спектакль "Дом Бернарды Альбы". Об этом сообщается на странице министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии в Facebook.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазский драмтеатр показал "Дом Бернарды Альбы" в Майкопе

Спектакль "Дом Бернарды Альбы" Абхазского драматического театра показали зрителям фестиваля "Кавказский меловой круг" в Майкопе 26 апреля.

Международный фестиваль адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг" проходил в Майкопе с 22 по 28 апреля.

В фестивале приняли участие 12 театральных коллективов из Нальчика, Черкесска, Назрани, Грозного, Владикавказа, Цхинвала, Махачкалы. Абхазию представили два театра – Абхазский государственный драматический театр и Государственный Молодежный театр.

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Молодежный театр показал спектакль "Келешбей" на Международном фестивале адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг".