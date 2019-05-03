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Эмилия Кларк в роли Дэйнерис Таргариен в сериале Игра престолов

Эмилия Кларк о финале "Игры престолов": полное безумие

© Foto / Home Box Office, Inc.
Культура
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Актриса на шоу Джимми Киммела рассказала, что пятая серия последнего сезона должна поразить фанатов больше, чем третий эпизод.

СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Эмилия Кларк, исполняющая роль Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", рассказала, чего стоит ждать от финальных серий, сообщает РИА Новости.

Говоря о том, чего поклонникам стоит ожидать от концовки саги, актриса заявила, что это будет полное безумие.

"Пятая серия – это просто "ааааах…", - заявила Кларк. – Я имею в виду четвертую, пятую и шестую серии. Найдите самый большой телевизор, какой сможете".

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничает за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

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Последний сезон шоу начали показывать в России с 15 апреля. До конца саги осталось три серии.

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