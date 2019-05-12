Песни Цоя и джаз в Коктебеле: лучшие open air — фестивали лета

В Москве завершается фестиваль "Московская весна A capella", один из первых в череде весенних и летних мероприятий на открытом воздухе.

СУХУМ, 12 мая — Sputnik. В мае в Москве пройдут фестивали "Николин день" и "Природа творчества", где выступят музыканты разных жанров и форматов. С июня начнется уже настоящий сезон фестивалей open air. РИА Новости выбрало наиболее интересные.

"Кинопробы" (21-23 июня)

Почти на середине пути между Москвой и Санкт-Петербургом расположена станция Окуловка. На поле местного аэродрома ежегодно проходит небольшой многоформатный фестиваль. В его расписание всегда попадает 21 июня — день рождения Виктора Цоя.

© Sputnik Томас Тхайцук Музыкальная реальность Абхазии: взгляд бас-гитариста

Окуловка не связана напрямую с жизнью музыканта, однако дань памяти фронтмену "Кино" стала главной идеей этого события: все выступающие здесь музыканты должны исполнить хотя бы одну композицию "Кино". Кстати, возле железнодорожной станции установлен бронзовый памятник Цою: музыкант сидит на мотоцикле с разбитой фарой.

"Усадьба Jazz" (22-23 июня)

Фестиваль, который начинался 16 лет назад в Архангельском, в этом году пройдет на территории заповедника Коломенское. В течение двух дней музыканты будут выступать на шести площадках. Программа и состав исполнителей давно вышли за рамки джазовой музыки. В этом году здесь будет звучать еще и фанк, мировая музыка, лаунж и джаз-рок.

© Sputnik / Владимир Астапкович Фестиваль "Усадьба Jazz"

"Дикая мята" (28-30 июня)

Масштабный open air с музыкой разных жанров по традиции пройдет в деревне Бунырево в 140 километрах от Москвы. В этом году среди исполнителей заявлены "Мумий Тролль", "Аквариум" и Баста с Монеточкой. Впрочем, это всего лишь несколько имен из огромного списка.

Зарождался фестиваль как мероприятие для молодых семей с детьми. Постепенно проводить "Дикую мяту" решили за городом, число площадок и исполнителей увеличили. Как это часто бывает, залог успеха на таких событиях — хорошая погода, поскольку в дождь поездка на фестиваль с ночевкой в палатках превращается в настоящее испытание.

© Фото : Facebook/ ДШИ 1 им. К.В Ковача - Сухум Армен и Мариам Мерабовы: Абхазия - это наша Куба

Bosco Fresh Fest (29 июня)

В этом году восьмой по счету фестиваль современной музыки Bosco Fresh Fest пройдет в неожиданном месте — Московском Дворце пионеров, памятнике советского модернизма, где в свое время воспитывали "новых людей для новой страны".

Во времена СССР здесь базировались передовые кружки по науке, спорту и искусству. Детские секции работают и сегодня. Школьники здесь осваивают кибернетику и робототехнику, снимают кино и ставят спектакли. Организаторы фестиваля решили объединить настоящее и прошлое советского памятника, наполнив его новыми людьми и новой музыкой.

"Толстой Weekend" (начало июля)

Театральный фестиваль на открытом воздухе в усадьбе Толстого стал доброй традицией. Сразу на нескольких площадках московские и тульские актеры показывают спектакли по мотивам произведений классика. Сцену выстроят специально, а импровизированный зрительный зал разместится прямо под вековыми деревьями. Событие традиционно рассчитано на три дня.

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Ясная Поляна, где писатель прожил более полувека, всегда была местом паломничества его поклонников. В особняке сохранилась домашняя обстановка, в яблоневом саду растут те же сорта деревьев, что и при жизни Толстого.

© Sputnik / Евгений Биятов Спектакль "Зеленая палочка" в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в рамках фестиваля "Толстой Weekend"

Бал Midsummer Night's Dream (20 июля)

Мероприятие состоится 20 июля в московском речном порту и продлится на воде всю ночь. Участники путешествия по водохранилищам Подмосковья доберутся до загадочной Terra Incognita на импровизированном Ноевом ковчеге. Фестиваль предполагает дресс-код: помимо одежды по мотивам пьесы "Сон в летнюю ночь", участники могут придумать костюмы на тему мифа о Ноевом ковчеге.

Организаторы обещают иммерсивный театр и музыкальные выступления и перформансы.

"Архстояние" (26-28 июля)

Традиционно в июле пройдет очередное "Архстояние" на территории арт-парка "Никола-Ленивец". В этом году в центре внимания — процесс рождения объектов искусства, в частности будет возведен грандиозный архитектурный объект "Угруан" основателя фестиваля Николая Полисского.

© Sputnik / Владимир Астапкович 11-й международный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние"

Напоминающий зрителям о творчестве Клода Моне, этот объект станет первым цветным в парке. Делать его будут из веток лозы, собранных на местных болотах и вручную окрашенных. По замыслу автора, таких веток понадобится несколько тысяч. Вокруг объекта возникнет творческий городок, так что за появлением "Угруана" можно будет наблюдать в режиме реального времени.

Одновременно в дни фестиваля состоятся премьеры пяти современных опер. Их исполнят в декорациях самых известных и знаковых объектов: в Ротонде, Павильоне Шишек, Ленивом Зиккурате, на Маяке и Вселенском Разуме.

Музыкальный фестиваль в Подмоклово (10 августа)

Уже в пятый раз у великолепного храма-ротонды в Подмоклово состоится музыкальный фестиваль. На сей раз организаторы решили объединить в одном пространстве раннюю музыку (до Глинки) и подлинный фольклор. Среди участников — замечательные музыканты, известные аутентисты: оркестр Pratum Integrum, хор "Интрада" и вокальный ансамбль "Хронос".

Подмоклово — одно из самых красивых мест на Оке. На берегу реки стоит храм Рождества Богородицы — памятник Петровского барокко уникальной конструкции. Некоторые концерты проходят прямо в колоннаде здания.

Alfa Future People (16-18 августа)

В шестой раз этот фестиваль электронной музыки пройдет в поселке Большое Козино в Нижегородской области. Здесь традиционно собираются лучшие диджеи и десятки тысяч меломанов. Параллельно с выступлениями на фестивале читаются лекции, есть зона спорта и технологий.

© Sputnik / Евгения Новоженина Фестиваль "Alfa Future People" 2017. День первый



Традиционно в лайнапе — электронная музыка на любой вкус: австралийский дуэт Knife Party, пионер движения future-house голландец Don Diablo, американский музыкант Carnage, а также израильский диджей и продюсер Borgore. Креативный дресс-код гостей — характерная черта Alfa Future People.

Koktebel Jazz Party и Rap Koktebel (конец августа)

Масштабный джазовый фестиваль в знаменитом крымском поселке традиционно пройдет в последние выходные августа. Сюда приезжают лучшие российские и зарубежные исполнители. Концерты проходят на нескольких площадках, главная из которых возводится прямо на берегу моря.

© Sputnik / Владимир Астапкович Koktebel Jazz Party 2017

Koktebel Jazz Party, возникший в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза Дмитрия Киселева, стал одной из визитных карточек Крыма и занял признанное место в списке международных джазовых форумов. Гостем фестиваля в 2017 году был президент России Владимир Путин.

В разные годы KJP посетили легендарный американский барабанщик Джимми Кобб, лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза кубинец Гонсало Рубакальба, группа Incognito, уникальный саксофонист из Израиля Роберт Анчиполовский. Всего за 15 лет в Коктебеле выступили около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.

Вслед за джазовым фестивалем на той же площадке пройдет и еще одно масштабное событие. После того как в российском обществе обострились дискуссии вокруг рэп-культуры, основатель Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев решил организовать в Крыму рэп-фестиваль. Уже известно, что первый Rap Koktebel пройдет 27-28 августа.