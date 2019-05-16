Букмекеры назвали фаворитов конкурса Евровидение-2019

Второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение" пройдет в четверг 16 мая на площадке "Экспоцентра" в Тель-Авиве.

СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Самые высокие шансы на победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2019 у исполнителя из Нидерландов Дункана Лоуренса с песней Arcade, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание El Periódico, которое изучило прогнозы букмекерских контор.

Подчеркивается, что с момента выхода песни Лоуренс еще не покидал первой строчки букмекерских ставок.

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Букмекеры считают, что второе место займет представляющий Швецию Джон Лундвик с песней Too Late for Love. На третье место букмекеры поместили представителя Франции — Билала Ассани.

Певец из России Сергей Лазарев с композицией Scream, по прогнозам букмекеров, окажется по итогам конкурса на четвертой строчке.

Во вторник в Тель-Авиве определились первые десять финалистов Евровидения. Участники из 18 стран, в том числе и Сергей Лазарев, примут участие в четверг во втором полуфинале международного песенного конкурса "Евровидение", который пройдет на площадке "Экспоцентра" в Тель-Авиве.

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Кроме того, шесть стран попадают в финал автоматически: Израиль, Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания. Это страны-основательницы конкурса и государство, принимающее Евровидение.

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Ведущими проекта являются израильская топ-модель и телеведущая Бар Рафаэли, журналист, режиссер, радио- и телеведущий, продюсер популярного реалити-шоу Big Brother Эрез Таль, сценарист Асси Азар и журналистка Люси Аюб.

Конкурс "Евровидение", в третий раз проходящий в Израиле, открылся в минувшее воскресенье на берегу Средиземного моря. Официальное открытие прошло в центре Тель-Авива, где представители 41 национальной делегации торжественно прошли по "оранжевой дорожке". Девиз этого года - "Dare To Dream", призывающий мечтать смело.