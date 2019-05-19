Миллион подписантов: фанаты требуют переснять восьмой сезон "Игры престолов"

СУХУМ, 19 мая – Sputnik. Петиция, в которой фанаты сериала "Игра престолов" потребовали от телеканала HBO переснять восьмой сезон, собрала уже более одного миллиона подписей, следует из данных счетчика на сайте, где размещена данная петиция, передает РИА Новости.

Петиция была опубликована на портале change.org 16 мая. Обращение набрало более миллиона подписей всего за два дня.

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Авторы петиции завили, что создатели сериала "Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс доказали, что являются крайне некомпетентными авторами, когда у них нет исходного материала (т.е. книг), к которому можно обратиться. Этот сериал заслуживает последнего сезона, который бы имел смысл".

Предпоследняя серия восьмого сезона киносаги в жанре фэнтези "Игра престолов" установила новый рекорд просмотров в США, собрав 18,4 миллиона просмотров в эфире, а также на платформах HBO GO и HBO NOW. Среднее число зрителей за восьмой сезон оценивается в 43 миллиона на серию, что на 10 миллионов выше, чем в седьмом сезоне. Последняя серия киносаги будет показана 19 мая.

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Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.