Дом-музей Дмитрия Гулиа примет участие в международном фестивале в Москве

XXI Международный фестиваль "Интермузей – 2019" пройдет в Центральном выставочном зале Москвы "Манеж" с 30 мая по 2 июня.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Литературный дом-музей абхазского писателя Дмитрия Гулиа примет участие в Международном фестивале "Интермузей – 2019" в Москве, рассказала корреспонденту Sputnik министр культуры и историко-культурного наследия республики Эльвира Арсалия.

"Литературный музей Гулиа будет в этом году участвовать в этом фестивале. Дело в том, что тема павильона – "культурные связи абхазских и русских писателей". Любовь к Абхазии всех ученых, писателей, поэтов, которые приезжали к нам в страну, начиналась именно с этого дома-музея", - отметила Арсалия.

© Sputnik / Томас Тхайцук День в музее: тайны и история дома Дмитрия Гулиа

Абхазский павильон будет демонстрировать, насколько сильно взаимовлияние двух разных культур, писательских сообществ.

Директор дома-музея Светлана Корсая поделилась, с чем абхазская делегация поедет на фестиваль.

"У нас будет три темы – "Столетие газеты "Апсны", "Русские писатели в Абхазии", "Дмитрию Гулиа 145 лет". У нас также будет фото- и видеопродукция, баннеры и флайеры", - поделилась планами Корсая.

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