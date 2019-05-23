Первая постановка "Последнего из ушедших": как прошла премьера спектакля

О том, как прошла премьера спектакля "Последний из ушедших" по мотивам одноименного романа Баграта Шинкуба в постановке Государственного Молодежного театра, и как зрители приняли дебютный показ, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Дебют

Учитывая то, что роман Баграта Шинкуба "Последний из ушедших" – культовое произведение в абхазской литературе, многие с особым трепетом ждали премьеры Молодежного театра, всем хотелось увидеть образы, которые раньше были знакомы только по книге, оценить сценографию, свет, музыку и все остальное.

Для актера "молодежки" Алиаса Авидзба, постановка "Последнего из ушедших" стала первым опытом в качестве режиссера. Многие отмечали, что нужно обладать смелостью, чтобы начинать режиссерскую карьеру с такой масштабной работы.

"Любовь к этому великому произведению, любовь к истории и безграничная поддержка моих коллег, укрепили мою веру в самом начале пути", - объяснил свой выбор режиссер.

Посмотреть премьеру пришли, как любители театрального искусства, которые традиционно посещают многие постановки, так и те, кто ходит в театры мало, но, узнав о премьере "Последнего из ушедших", решили не пропустить дебютный показ "молодежки".

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Последний из ушедших"

После того, как все заняли свои места, погас свет и на сцене появилась лампа, освещавшая часть сцены, перед зрителям предстал молодой ученый Шарах Квадзба (в исполнении актера Ахры Кварчия – ред.), который решил изучить судьбу коренных жителей Кавказа – убыхов, депортированных в результате Кавказской войны в Турцию, Сирию и другие страны.

Побывав во многих местах, он нашел только одного представителя убыхов, последнего из ушедших – Зауркана Золак. Роль Золак исполнил Аслан Анкваб. Происходившие события на сцене – это его воспоминания связанные с судьбой народа, его исходом из родины, лишениями и бедами, которые пришлось преодолевать на чужой земле.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Последний из ушедших"

Главный герой Зауркан Золак от первого лица рассказывает о том, как убыхи, в том числе и он, покидали Родину, отплывая от берега на шлюпке к турецкому кораблю. Он описывает чувства людей, вынужденных навсегда покинуть родную землю, оставив свой кров.

© Фото : Из архива музея им. Баграта Шинкуба Корифей абхазской литературы: 102 года со дня рождения Баграта Шинкуба

Обращали на себя внимание выглядевшие правдиво и убедительно сценические реквизиты, связанные с бытом и жизнью народа. Постановка длилась более трех часов с 10 минутным антрактом, а происходившее на сцене – смысловая концентрация объемной работы Баграта Шинкуба.

Как принял зритель

По окончании спектакля, зрители стоя аплодировали актерам и режиссеру постановки. Многие отмечали, что премьера постановки прошла успешно, а спектакль близок к произведению.

"Эта тема очень тяжелая и объемная, произведение Баграта Шинкуба один из главных романов, который отражает тяжелейшую судьбу убыхского народа. Не смотря на то, что уже прошло много лет, эта постановка помогает нам оглянуться в прошлое. Это нам говорит о том, что нужно думать о будущем, слышать друг друга. Я считаю, что постановка спектакля удачная, и выполнена профессионально", - сказал зритель Вячеслав Цугба.

Он также отметил, что игра актеров была настолько захватывающей, что поразила его до глубины души. Однако не всем зрителям спектакль понравился, были и те, кто скептически отнесся к постановке.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Последний из ушедших"

"Совершенно не понравилась сцена, когда к Хаджи-Берзеку прибывает русский генерал в сопровождении абхазского князя. Сцена, на мой взгляд, была затянута, впрочем, как и многое. Утомительно и длинно. Да и для воюющего народа убыхи выглядят неправдоподобно - чистые, аккуратные, одетые с иголочки. Чистый, отутюженный и одинокий старец, которому более ста лет, вокруг никого. Ну не может старик так хорошо за собой смотреть. Одним словом – не верю", - сказала зритель премьеры Асида.

© Sputnik / Томас Тхайцук Укрощение по-абхазски: "Молодежка" показала премьеру по Шекспиру

В тоже время, у актера исполнявшего роль Зауркана Золак хороший тембр, и он умеет играть голосом, но в некоторых эпизодах переигрывал, считает она.

Историко-философский роман "Последний из ушедших" рассказывает о трагической судьбе убыхов, вынужденных покинуть свою родину во время Кавказской войны. Роман переведен на многие языки мира. Впервые опубликован в 1974 году в журнале "Алашара". Смерть этноса писатель рассматривает как философскую общечеловеческую проблему, величайшую утрату для мировой цивилизации.