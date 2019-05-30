В центральном выставочном зале "Манеж" в Москве с 30 мая по 2 июня будет проходить XXI Международный фестиваль "Интермузей", который объединяет более 400 музеев из России и других стран.

МОСКВА, 30 мая – Sputnik, Анжелика Бения. Литературно-мемориальный дом-музей абхазского писателя Дмитрия Гулиа открыл свой стенд на Международном фестивале "Интермузей-2019" в четверг 30 мая.

Музей Дмитрия Гулиа во второй раз участвует в международном фестивале. Тема павильона в этом году – "Культурные связи абхазских и русских писателей".

© Sputnik / Томас Тхайцук День в музее: тайны и история дома Дмитрия Гулиа

В доме Дмитрия Гулиа собирались известные поэты, писатели, актеры и многие другие творческие личности. Все приходили, чтобы познакомиться с ним, с Абхазией, узнать его мнение об их творчестве, что было важно не только для абхазских писателей, но и для зарубежных, вспоминает внучка писателя, советник посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Татьяна Гулиа.

"Мне немного странно говорить "дом-музей", так как я жила там какое-то время. Посещая его сегодня, вспоминаю, кто гостил, где сидели, что читали и рассказывали. Также и в агудзерский дом моего деда приходили известные гости. Здесь на стенде представлена фотография, на которой изображены Симонов, Твардовский и Шинкуба. Она сделана в Агудзере, во дворе Константина Михайловича Симонова. В детстве с братом не очень обращали внимание на серьезность визитов известных людей. Симонова мы звали дядей Костей, Чачхалия дядей Киршалом, Шинкуба дядей Багратом", – поделилась Татьяна Гулиа.

© Sputnik Павильон музея Дмитрия Гулиа открылся в ЦВЗ Москвы

Впервые в рамках фестиваля в ЦВЗ Москвы "Манеж" регионы России представляют новые музеи, открывшиеся за последние несколько лет. Среди экспонентов 50 новых музеев из 22 регионов России – от Архангельска до Крыма и от Сахалина до Орла. Посетителей "Интермузея-2019" ждут сотни деловых, культурных и детских мероприятий.

Абхазский музей приглашен на фестиваль не на конкурсной основе. Абхазия входит в состав международных участников, как и делегаты фестиваля из Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Китая, Нидерландов, Словении, Хорватии, Узбекистана, ЛНР и ДНР, отметила директор Литературно-мемориального дома-музея Дмитрия Гулиа Светлана Корсая.

"Замечательно, что в этом году у нас есть возможность открыть свой стенд в "Манеже" – главном выставочном зале России. Со всех концов мира к Дмитрию Гулиа приезжали знаменитые люди, дружили с ним, с его сыном – советским писателем Георгием Дмитриевичем. У себя на стенде мы отобразили крупицы их дружбы, отзывы о доме, о Гулиа и об Абхазии", – отметила директор Литературно-мемориального музея Дмитрия Гулиа Светлана Корсая.

Тема музейного форума – "Диалог профессионалов". В этом году, по словам организаторов, акцент на деловой программе фестиваля. Она построена в соответствии с основными направлениями деятельности музеев: музейная безопасность, экспозиционно-выставочная деятельность, научно-исследовательская работа, фондовая работа, продвижение, информационные технологии, подготовка кадров, просветительская деятельность и инклюзия.

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В течение четырех дней фестиваля российские и зарубежные специалисты смогут обсудить вопросы и перспективы развития музейной отрасли. По словам министра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвиры Арсалия, благодаря фестивалю сотрудники музея смогут общаться с коллегами на открытых дискуссионных площадках, конференциях и круглых столах.

© Sputnik Павильон музея Дмитрия Гулиа открылся в ЦВЗ Москвы

"Абхазия - уже четвертый год участник этого международного мероприятия. Сюда приезжал и Государственный музей Абхазии. "Связь абхазских и русских писателей" – актуальная повестка, так как один из наших приоритетов – развитие международной культурной связи. Сотрудники нашего музея смогут пообщаться с профессиональным сообществом, увидеть, как сегодня работают музеи, как интегрируются технологии, образовательные системы. Несмотря на то, что наши возможности не соизмеримы с возможностями больших федеральных музеев, надеюсь, что для наших сотрудников это будет большим импульсом в дальнейшей работе", – добавила министр.

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Международный фестиваль проводится с 1999 года. "Интермузей – 2019" будет открыт в центральном выставочном зале "Манеж" с 30 мая по 2 июня.