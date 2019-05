На все времена: составлен рейтинг лучших песен в истории человечества

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Портал 24/7 Wall Street опубликовал рейтинг ста "лучших песен всех времен", сообщает РИА Новости.

На первом месте рейтинга оказалась композиция Yesterday британской группы The Beatles. Песня продержалась 11 недель на вершине чарта Billboard Hot 100 и пережила 665 кавер-версий.

Вторую строчку заняла песня Bridge Over Troubled Water американского дуэта Simon & Garfunkel (Пол Саймон и Арт Гарфанкел), на третьей – хит Rolling In The Deep британской певицы Adele.

На четвертое место журналисты поставили еще одной ливерпульскую четверку – Hey Jude. Замкнула первую пятерку песня All Of Me американца Джона Ледженда.

В первую десятку также вошли Bad Romance Леди Гаги, (I Can’t Get No) Satisfaction британцев The Rolling Stones, Bohemian Rhapsody лондонской группы Queen, Let It Be от тех же The Beatles и Ain’t No Sunshine американского соул-певца Билла Уизерса.