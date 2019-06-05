Актриса РУСДРАМа удивила театральную школу в Москве необычным экспромтом

XIII Международная летняя театральная школа Союза театральных деятелей России пройдет со 2 по 30 июня 2019 года в Москве.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Актриса РУСДРАМа Мадлена Барциц исполнила электронную музыку на конкурсе в летней театральной школе Союза театральных деятелей России, рассказала Барциц корреспонденту Sputnik.

Кастинг молодых актеров проводили российские режиссеры, которые отбирали артистов для своих спектаклей. Всего в прослушиваниях приняли участие 90 актеров.

"После того как мы показали свои номера, нас спросили, какому режиссеру отдаем предпочтение. Я хотела попасть к режиссеру Борису Павловичу, чей спектакль будет отчасти музыкальный. Меня попросили спеть. Затем поинтересовались, какую люблю музыку, а я люблю электронную, где нет слов. Но меня попросили исполнить эту музыку, и я стала ногами выбивать ритм, произносить странные звуки, хлопать. Вроде всем понравилось", - поделилась Барциц.

Актриса из Абхазии к конкурсу подготовила этюд о знаменитой испанской художнице Фриде Кало. Барциц призналась, что мечтала попасть именно к режиссеру Борису Павловичу, который в итоге ее выбрал для работы в своем драматическом спектакле "Рукопись, найденная в Сарагосе".

Атмосфера в летней театральной школе Союза театральных деятелей России рабочая и комфортная, отметила Барциц. Первое занятие – "сценическое движение" прошло утром в среду 5 июня.

"Атмосфера рабочая и немного напряженная, потому что мы все переживаем и волнуемся. Все в предвкушении интересной и плодотворной работы", - поделилась актриса.

Мадлена Барциц работает в РУСДРАМе около одного года. Принимала участие в таких спектаклях театра, как "Все мои сыновья", "Кьоджинские перепалки", "Клинический случай", "Широколобый" и других.

За время существования летней театральной школы в ней приняли участие более тысячи молодых актеров из 50 стран и более ста российских городов. В 2019 году конкурсный отбор прошли 90 начинающих артистов из более чем 30 стран мира.

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В летней театральной школе примут участие актеры из Абхазии, России, Дании, Германии, Великобритании, Израиля, Армении, Азербайджана, Грузии, Турции, Сингапура, Южной Кореи, Индии, Канады и других стран.

Руководит проектом его идейный вдохновитель и художественный руководитель, председатель СТД РФ, Народный артист России Александр Калягин.