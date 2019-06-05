Нащупали нерв: РУСДРАМ готовится к "Визиту старой дамы"

В Русском драматическом театре уже два месяца готовятся к "Визиту старой дамы". Всего один день остался до прибытия Клары Цаханассьян в Сухум. О том, как проходит подготовка к премьере по пьесе Дюрренматта, как режиссер подгоняет спектакль и кто на сцене РУСДРАМа создает завораживающее действие, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Шум поезда доносится до фойе РУСДРАМа. В дверях в зрительный зал возникает фигура работника театра.

- Т-с-с! Идет репетиция!

Осторожно проходим в зал. Поспеваем к прибытию поезда. На платформе РУСДРАМа появляется стройная мультимиллионерша Клара Цаханассьян (Анна Гюрегян – ред.), которая у режиссера Антона Киселюса получилась совсем не старой.

Спектакль "Визит старой дамы", можно сказать, уже готов. Это еще не генпрогон, но постановку играют полностью: без остановок, со звонками и антрактом. Для полноты картины не хватает только зрителя.

- Круг идет, круг идет, - обращается режиссер к техперсоналу, и по его велению сцена начинает вращаться, усиливая динамику действия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Визит старой дамы"

Как обычно бывает на репетициях, игру труппы режиссер уже не останавливает. Лишь изредка Киселюс подсказывает актерам и звуковику, когда нужно начинать следующий эпизод или же сделать музыку тише. Словом, остались последние мазки.

В постановке завораживает буквально все: костюмы, декорация, свет и музыка. Все это создает необычную атмосферу, в которую постепенно погружаешься и невольно становишься участником действия.

На сцене в качестве постоянной декорации выступают окна, возникающие сверху, и рельсы. Остальные элементы – крест, стол, стулья и даже гроб – появляются периодически.

"Мы с художником (Виталий Кацба – ред.) совпали в чем-то базовом, в ощущении, впечатлениях от этой пьесы. Сразу же возникла визуальная, материальная составляющая спектакля. Мы на неделю практически заперлись в мастерской и прорабатывали все", – рассказал о подготовке декораций Киселюс.

Режиссер доступно передает социальную психологию Дюрренматта. Актеры буквально разжевывают каждую сцену, что даже человеку, не знакомому с сюжетом пьесы, легко понять ее суть. Можно сказать, актеры РУСДРАМа прочувствовали нерв спектакля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Актер Осман Абухба

Ранее Анна Гюрегян, исполняющая роль Клары, призналась, что роль ее сложная и многогранная, и поначалу она испугалась такой ответственности.

"Главное - найти точки соприкосновения с режиссером, чтобы результат был понятен и "бил" в нужном направлении. Есть роли, в которых ты черпаешь что-то изнутри, и это помогает. В этом случае, к счастью, мне не из чего черпать, но приходится что-то "нащупывать" и вытаскивать", - объяснила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Анна Гюрегян в роли Клары

Живой организм

Вскоре завершается первый акт, который длился чуть больше часа. Во время антракта удается поговорить с режиссером Антоном Киселюсом.

"Премьера – это всегда тяжелое испытание, стресс. Сегодня мы все проверяем, подгоняем. Завтра будет сдача. Но нельзя сказать, что спектакль готов. Это живой организм, он всегда будет развиваться. Мы подгоняем действительно очень хорошую вещь. Сейчас все пространство театра дышит этим спектаклем. Хочется верить, что мы сможем это сохранить и донести до зрителя. Словом, взлетаем", – считает он.

Хинтба о "Визите старой дамы" в РУСДРАМе: мы должны выпустить мощную работу>>

В спектакле задействована практически вся труппа РУСДРАМа. Но в первую очередь, по мнению Киселюса, "Визит старой дамы" делают два человека – Клара Цаханассьян (Анна Гюрегян – ред.) и Альфред Илл (Джамбул Жордания – ред.).

© Sputnik / Томас Тхайцук Основная часть труппы во время репетиции

"Тут важны два человека, которые способны на большие эмоции, способны воспринимать действительность остро и пережить ее на сцене. Также не просты роли бургомистра, полицейского и учителя. Как только есть эти люди, возникает костяк, вокруг которых дальше начинает все завязываться", – подчеркнул режиссер.

Ожидая "Визит старой дамы": РУСДРАМ готовится к громкой премьере>>

Вскоре слышится гудок поезда, звучит третий звонок. Начинается второе действие.